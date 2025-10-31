El ministre d’Assumptes Exteriors del govern espanyol, José Manuel Albares, ha inaugurat aquest divendres la gran mostra d’art de dones indígenes mexicanes, on l’Estat ha reconegut per primera vegada “la injustícia i el dolor” cap als “pobles originaris” del país. En aquest sentit, Albares ha afegit que és un fet que forma part “de la història compartida” i que “no pot negar-se ni oblidar-se”. La presidenta de Mèxic ha comentat que aquest és un “primer pas”.
“Com tota història humana, té clarobscurs. Hi ha hagut dolor i injustícia cap als pobles originaris. Va haver-hi injustícia, just és reconèixer-ho i lamentar-ho”, ha apuntat Albares en un esdeveniment a Mèxic. Aquestes paraules del ministre es donen després que aquest dilluns la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, afirmés que el seu govern segueix esperant el perdó d’Espanya pel passat colonial.
Sheinbaum agraeix aquest “primer pas”
Sheinbaum ha agraït aquestes paraules d’Albares: “Enhorabona per aquest primer pas”, ha expressat. En aquesta línia, ha recordat que aquesta és la primera vegada que una autoritat de l’estat espanyol parla de lamentar aquests fets. “El perdó engrandeix els pobles, no és humiliant. Al contrari, reconèixer la història i demanar perdó o lamentar engrandeix als governs”, considera Sheinbaum.
A més, la presidenta de Mèxic ha destacat que les relacions amb Espanya mai es van trencar del tot, però assegura que Mèxic esperava un reconeixement a l’impacte d’aquests fets.
La mostra a la qual ha acudit Albares reuneix més de 435 peces cedides pel govern de Sheinbaum, i es troba dividida en quatre seus a Madrid.
Les peces daten des del 1.400 a.C. fins al segle XXI, el que genera una “interessant representació de 30 sigles dels pobles indígenes de Mèxic”, apunta la comissària de l’exposició.