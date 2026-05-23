Els membres de la Global Sumud Flotilla que havien estat retinguts per part del govern israelià han tornat a Barcelona aquest dissabte al migdia. Una tornada a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat la qual han aprofitat per denunciar públicament que, segons ells, van patir tortures per part de les autoritats israelianes durant l’estada a Israel. L’activista Mi Hoa Lee ha assenyalat, en declaracions recollides per l’ACN, que la seva estada en les dependències de les autoritats del país jueu va ser com si “entres en el túnel del terror, el de la tortura”.
Els activistes han arribat a Barcelona a través de dos vols des d’Ankara i han estat rebuts a la T2 de la infraestructura sota càntics ‘Visca la lluita del poble palestí’ i han assenyalat que a la presó israeliana han estat sotmesos a “tortures” després que els interceptessin el passat 19 de maig. Mi Hoa Lee ha assegurat que va veure com “tancaven una companya en una habitació amb un gos que la va mossegar”.
Una de les persones que també va estar retinguda per part del govern israelià va ser l’exalcaldessa de Montcada i Reixac Laura Campos qui ha assegurat que els activistes han patit actes de “brutalitat policial” per part d’Israel. “S’han reportat moltíssimes lesions de companys i s’està fent una compilació de totes i cada una”, ha etzibat.
Urtasun dona la “benvinguda” als activistes
Qui ha celebrat la tornada dels activistes ha estat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qui ha volgut donar una “calorosa benvinguda” als membres de la flotilla dels quals ha assenyalat que “han posat el seu cos i la seva ànima per continuar denunciant el genocidi a Palestina”. Urtasun ha carregat contra el govern israelià i ha assenyalat que van fer un “acte de pirateria” en retenir els activistes de la flotilla i ha denunciat que “ha interceptat vaixells que navegaven lliurement pel Mediterrani i que estaven emparats pel dret humanitari en portar aliments i material mèdic cap a Gaza”.