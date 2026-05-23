Los miembros de la Global Sumud Flotilla que habían sido retenidos por parte del gobierno israelí han regresado a Barcelona este sábado al mediodía. Un regreso al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-el Prat que han aprovechado para denunciar públicamente que, según ellos, sufrieron torturas por parte de las autoridades israelíes durante su estancia en Israel. La activista Mi Hoa Lee ha señalado, en declaraciones recogidas por la ACN, que su estancia en las dependencias de las autoridades del país judío fue como si “entrara en el túnel del terror, el de la tortura”.

Los activistas han llegado a Barcelona a través de dos vuelos desde Ankara y han sido recibidos en la T2 de la infraestructura bajo cánticos ‘Viva la lucha del pueblo palestino’ y han señalado que en la prisión israelí han sido sometidos a «torturas» después de que los interceptaran el pasado 19 de mayo. Mi Hoa Lee ha asegurado que vio cómo “encerraban a una compañera en una habitación con un perro que la mordió”.

Una de las personas que también estuvo retenida por parte del gobierno israelí fue la exalcaldesa de Montcada i Reixac Laura Campos, quien ha asegurado que los activistas han sufrido actos de «brutalidad policial» por parte de Israel. «Se han reportado muchísimas lesiones de compañeros y se está haciendo una compilación de todas y cada una», ha afirmado.

Familiares y amigos de los miembros de la Flotilla esperando en la T2 del aeropuerto del Prat | Jordi Bataller (ACN)

Urtasun da la «bienvenida» a los activistas

Quien ha celebrado el regreso de los activistas ha sido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha querido dar una «calurosa bienvenida» a los miembros de la flotilla de los cuales ha señalado que «han puesto su cuerpo y su alma para seguir denunciando el genocidio en Palestina». Urtasun ha cargado contra el gobierno israelí y ha señalado que cometieron un «acto de piratería» al retener a los activistas de la flotilla y ha denunciado que «ha interceptado barcos que navegaban libremente por el Mediterráneo y que estaban amparados por el derecho humanitario al llevar alimentos y material médico hacia Gaza».