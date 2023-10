Broma telefònica en plena guerra: un ucraïnès es fa viral ‘trolejant’ russos

Les bromes telefòniques, tot i haver perdut pistonada en els últims anys, sempre acaben tornant. I a vegades ho fan en els llocs més insospitats. En aquesta ocasió, ho fan enmig de la cruenta guerra que Ucraïna lluita contra Rússia. Els soldats ucraïnesos s’han fet famosos pel seu enginy en el camp de batalla i pel seu sentit de l’humor. L’última anècdota la protagonitza un oficial ucraïnès de sobrenom Kochevnik, destacat a Kramatorsk, al front oriental. Kochevnik és part de la tripulació d’un tanc T-72B3 capturat a l’exèrcit rus que en els últims dies li feia perdre la son perquè tenia problemes mecànics difícils de resoldre.

Des de l’inici de la guerra, Ucraïna ha capturat uns 200 tancs T-72B3, un dels models més nous que Rússia fabrica a la planta de l’empresa estatal Uralvagonzavod a Nijni Taguil, a la regió central de Sverdlovsk. A diferència de models més habituals com el T-64BV, el T-80U o el T-72AMT, la indústria bèl·lica ucraïnesa no té tanta experiència en fer reparacions d’urgència ni disposa de tants enginyers que en coneguin les entranyes. Per això, segons explica la revista Forbes, quan Kochevnik va quedar-se sense idees, va optar per una solució evident i al mateix temps sorprenent quan estàs enmig d’una guerra: va trucar al servei d’atenció al client Uralvagonzavod. I no només li van agafar el telèfon, sinó que van ajudar-lo tant com van poder.

Un tanc amb molts problemes mecànics

En una trucada telefònica gravada que Kochevnik ha penjat a les xarxes, es pot veure com el soldat ucraïnès de la 54a Brigada Mecanitzada parla amb un operador de l’empresa russa, que en cap moment sospita que el seu interlocutor és l’enemic. El militar ucraïnès explica que el seu tanc perd oli, que el compressor no funciona correctament i que el mecanisme electrònic que fa rotar la torreta falla contínuament i la tripulació l’ha de girar manualment amb una maneta. L’eficient treballador del servei d’atenció al client li prometo que reportarà els problemes de disseny a les oficines d’Uralvagonzavod a Nijni Taguil i que també contactarà amb el fabricant dels motors a Txeliàbinsk, més al sud.

Després d’una bona estona al telèfon, Kochevnik aconsegueix parlar amb un directiu de l’empresa Uralvagonzavod, que li demana que li enviï un Whatsapp amb els detalls dels problemes del tanc per poder-s’ho mirar. És llavors quan el soldat ja no pots aguantar més i esclata a riure. Kochevnik li explica qui és i que té entre mans un tanc rus capturat als voltants d’Izyum a finals de l’any passat i penja.