Rússia acusa d’Ucraïna d’atacar Moscou amb diversos drons

Rússia ha acusat Ucraïna de llançar un atac amb drons contra Moscou aquest dimarts de matinada. El Kremlin ha assegurat que les defenses aèries de la ciutat han aconseguit abatre tots els aparells, mentre l’alcalde de Moscou, Sergei Sobyanin, ha confirmat que alguns edificis han patits danys menors i almenys dues persones han resultat ferides a conseqüència de l’atac. De moment no s’han registrat víctimes mortals. És la segona vegada que l’exèrcit rus abat drons a la capital del país.

De moment Kíiv no ha confirmat la seva implicació en l’atac, tot i que aquest mateix dilluns la intel·ligència militar ucraïnesa havia advertit el Kremlin que els últims bombardejos sobre la capital del país tindrien una resposta contundent. Algunes informacions apunten que fins a 20 drons haurien participat a l’atac, alguns dels quals van caure sobre zones residencials després de ser abatuts. Tampoc se sap res de quin tipus d’aparells estan implicats en l’atac ni des d’on van sortir.

El president rus, Vladímir Putin, i el cap de l’Estat Major, Valery Gerasimov, en una reunió / Europa Press/Contacto/Kremlin

Les autoritats russes fan una crida a la calma després de l’atac amb drons

“Aquesta matinada, després d’un atac amb drons, diversos edificis han patit danys menors”, ha dit Sobyanin. “No hi ha hagut ferits greus”. Vídeos que circulen a les xarxes mostren un dron sent abatut i una ploma de fum aixecant-se sobre Moscou. Més enllà de l’efectivitat que puguin aquests atacats –Moscou està protegida per diverses línies de defenses aèries–, el que realment busca Ucraïna és crear una sensació d’inseguretat entre els ciutadans russos. La guerra psicològica de Kíiv persegueix el doble objectiu de crear distraccions en preparació de la contraofensiva imminent i, de pas, esperonar l’oposició interior a Rússia contra la guerra.

Moscow has explosions. A drone attack. pic.twitter.com/ce2TEaHoAt — Andrew Perpetua (@AndrewPerpetua) May 30, 2023

Els serveis d’emergència russos han desallotjat diversos edificis de la capital del país per precaució i l’Ajuntament espera que els residents puguin tornar aviat a casa. El governador de Moscou, Andréi Vorobyov, ha intentat calmar la població local i ha assegurat que les explosions que s’han sentit durant la nit a la ciutat eren els míssils de les defenses antiaèries abatent drons. “Demano a la gent que mantingui la calma”, ha dit Vorobyov. “Els residents d’algunes àrees de la regió de Moscou han pogut sentir el so de les explosions: era la nostra defensa aèria”.