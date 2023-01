Alemanya enviarà tancs a Ucraïna i Espanya s’hi suma

Alemanya ha autoritzat finalment l’enviament de tancs Leopard 2 a Ucraïna. Després de setmanes de rumors i de molta pressió de l’OTAN i la Unió Europea, Berlín ha decidit enviar 14 tancs a Ucraïna i, en paral·lel, autoritzar a la resta de països que esperaven des de feia dies per poder transferir més tancs, com Espanya, Polònia, Finlàndia o els Països Baixos. Els Estats Units podrien sumar-s’hi aviat i s’especula que anunciaran l’enviament de tancs M1 Abrams, un dels millors del món juntament amb els Leopard 2 i els Challenger que el Regne Unit ja s’havia compromès a subministrar.

El canceller alemany, Olaf Scholk, molt criticat per les seves reticències a autoritzar la transferència d’armament pesantt a Ucraïna, ha confirmat que el seu govern està disposat a actuar de “forma coordinada” amb la resta d’aliats per accelerar el subministrament de tancs com a part de “l’estratègia de suport” a Kíiv. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, feia mesos que reclamava més armament per poder reiniciar les ofensives per expulsar les tropes russes de l’est i el sud del país.

Els països europeus debaten l’enviament de tancs Leopard a Ucraïna / DPA

Els tancs trigaran setmanes a arribar al front de guerra

En total, Ucraïna podria rebre entre 100 i 150 tancs en les pròximes setmanes. Amb tot, l’exèrcit ucraïnès encara haurà d’esperar una mica per desplegar els nous tancs perquè primer cal que els soldats, els enginyers i els mecànics que els han d’operar rebin la formació necessària, que es podria allargar entre quatre i vuit setmanes. Hi ha certa preocupació per les dificultats que pot suposar per a Ucraïna la gestió de fins a quatre models de tancs diferents, amb les corresponents peces de recanvi, munició i particularitats.

El ministre espanyol de presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que Espanya també enviarà tancs Leopard a Ucraïna i ha rebutjat portar la decisió al Congrés. “Espanya té compromisos internacionals i està on ha d’estar. No s’entendria internacionalment que estiguéssim en un altre lloc. Espanya ha d’estar on està Alemanya, França, Portugal, Itàlia o els Estats Units. És en aquest context en el qual hem de prendre les decisions”, ha dit.