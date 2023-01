Alec Baldwin serà acusat d’homicidi imprudent

La Fiscalia de Nou Mèxic, als Estats Units, ha fet oficial l’acusació contra l’actor Alec Baldwin en el judici per la mort de la directora de fotografia Halyna Hutchins al set de la pel·lícula ‘Rust’. Finalment se l’acusarà d’homicidi involuntari. Els fets es remunten al mes d’octubre del 2021, quan mentre rodaven aquesta pel·lícula l’actor va disparar una arma de foc que havia de ser de fogueig i va ferir de mort la directora de fotografia. Halyna Hutchins tenia 42 anys i va morir per les conseqüències del tret mentre la traslladaven en helicòpter al University of New Mexico Hospital d’Albuquerque. També va resultar ferit el director de la pel·lícula, Joel Souza, qui va haver de ser ingressat en estat greu a l’Hospital de Santa Fe.

En aquell moment l’actor va assegurar que mai havia premut el gallet, encara que les proves de l’FBI sobre l’arma deien el contrari. Baldwin va denunciar per negligència a l’empresa que els havia venut l’arma i a diversos membres de l’equip que estaven involucrats en la producció d’aquesta pel·lícula. En la demanda de Baldwin els seus advocats al·leguen que no era el responsable de la seguretat de l’arma i per tant no sabia que estava carregada amb bales de veritat.

L’actor Alec Baldwin serà acusat d’homicidi involuntari per la mort de la directora de fotografia quan gravaven la pel·lícula ‘Rust’ / EP

L’ajudant de direcció va examinar l’arma, segons Baldwin

Segons la denúncia de l’actor que s’ha filtrat a la CBS, l’armera, anomenada Hannah Gutierrez Reed, “no va revisar acuradament les bales o l’arma”. També denuncia que l’ajudant de direcció, David Halls, “va examinar l’arma amb cura” i tot i així “va anunciar que era segura abans de lliurar-li a Baldwin”, el que va propiciar els fets. Tot i aquestes argumentacions, la fiscalia de Nou Mèxic l’acusa d’homicidi involuntari.