Catalunya sembla haver deixat finalment el temps de primavera i haver guardat la roba de més abric. Aquest segon cap de setmana de juny es preveu marcat per un clima totalment assolellat i calorós a diversos punts del territori tot i que pugui créixer alguna inestabilitat al nord-oest del país en les últimes hores de diumenge. El primer tast d’aquest cap de setmana de sol i platja a Catalunya és aquest divendres 12 de juny, en el qual regnarà l’ambient assolellat tot i que durant la tarda puguin arribar a créixer diversos “núvols d’evolució al Prelitoral i a punts del Pirineu i Prepirineu que localment deixaran el cel mig ennuvolat”, tal com destaca el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en les seves previsions.
Cap de setmana càlid i assolellat. Tot i això, hi haurà un petit repunt de la inestabilitat de cara a diumenge i dilluns. pic.twitter.com/yBeIOTYIlz— Meteocat (@meteocat) June 11, 2026
Un cap de setmana en el qual regnarà el sol
Tant dissabte com diumenge s’espera que el clima regnant sigui dominat pel sol, deixant una ocasió perfecta per gaudir d’un cap de setmana de sol i platja a terres catalanes. Les previsions del Meteocat indiquen que durant la jornada de dissabte predominarà l’ambient assolellat a tot el territori català. Només durant la tarda pot ser que creixin alguns núvols d’evolució al Pirineu i l’interior del quadrant nord-est, uns núvols que podrien arribar a deixar el cel poc o mig ennuvolat. Un ambient en el qual les temperatures mínimes viuran un petit ascens que les situaran per sobre dels 20 graus al litoral, mentre que la temperatura màxima augmentarà de forma moderada i els valors màxims poden rondar els 35 graus a diversos punts de les comarques de Ponent.
El diumenge la situació serà similar amb el cel seré o poc ennuvolat regnant durant gran part del dia tot i que no es descarta la presència de nuvolades al Pirineu i punt de l’interior del quadrant nord-est. Unes nuvolades que es poden acabar traduint en ruixats al Pirineu, sobretot al nord de la serralada. Pluges, però, que les previsions del Meteocat indiquen que seran d’intensitat feble o moderada, però que acumularan quantitats minses o poc abundants tot i que puguin anar acompanyades de tempesta. Unes pluges i nuvolades, a més, que no s’espera que refredin l’ambient i les previsions indiquen que tant les temperatures mínimes com les màximes seran lleugerament més altes i a Ponent es pot trencar la barrera dels 35 graus i sobrepassar aquesta xifra.