Cataluña parece haber dejado finalmente el tiempo de primavera y haber guardado la ropa de abrigo. Este segundo fin de semana de junio se prevé marcado por un clima totalmente soleado y caluroso en varios puntos del territorio, aunque pueda crecer alguna inestabilidad al noroeste del país en las últimas horas del domingo. El primer adelanto de este fin de semana de sol y playa en Cataluña es este viernes 12 de junio, en el cual reinará el ambiente soleado, aunque durante la tarde puedan llegar a crecer varios «nubes de evolución en el Prelitoral y en puntos del Pirineo y Prepirineo que localmente dejarán el cielo medio nublado», tal como destaca el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) en sus previsiones.

Fin de semana cálido y soleado. No obstante, habrá un pequeño repunte de la inestabilidad de cara a domingo y lunes. pic.twitter.com/yBeIOTYIlz — Meteocat (@meteocat) June 11, 2026

Un fin de semana en el cual reinará el sol

Tanto el sábado como el domingo se espera que el clima reinante sea dominado por el sol, dejando una ocasión perfecta para disfrutar de un fin de semana de sol y playa en tierras catalanas. Las previsiones del Meteocat indican que durante la jornada del sábado predominará el ambiente soleado en todo el territorio catalán. Solo durante la tarde puede ser que crezcan algunas nubes de evolución en el Pirineo y el interior del cuadrante noreste, unas nubes que podrían llegar a dejar el cielo poco o medio nublado. Un ambiente en el que las temperaturas mínimas experimentarán un pequeño ascenso que las situará por encima de los 20 grados en el litoral, mientras que la temperatura máxima aumentará de forma moderada y los valores máximos pueden rondar los 35 grados en varios puntos de las comarcas de Ponent.

El domingo la situación será similar con el cielo despejado o poco nublado reinando durante gran parte del día, aunque no se descarta la presencia de nubosidades en el Pirineo y punto del interior del cuadrante noreste. Unas nubosidades que se pueden acabar traduciendo en chubascos en el Pirineo, sobre todo al norte de la cordillera. Lluvias, sin embargo, que las previsiones del Meteocat indican que serán de intensidad débil o moderada, pero que acumularán cantidades escasas o poco abundantes aunque puedan ir acompañadas de tormenta. Unas lluvias y nubosidades, además, que no se espera que enfríen el ambiente y las previsiones indican que tanto las temperaturas mínimas como las máximas serán ligeramente más altas y en Ponent se puede romper la barrera de los 35 grados y sobrepasar esta cifra.