L’autopista C-32 serà gratis entre Cubelles i el Vendrell a partir del març

Els recorreguts interns de l’autopista C-32 entre Cubelles, al Garraf, i el Vendrell, al Baix Penedès; seran gratuïts. Ho ha anunciat el conseller de Territori, Juli Fernández, durant la Taula de Mobilitat del Penedès que ha tingut lloc aquest dimecres al Vendrell. Aquesta mesura es preveu que entri en vigor a partir del primer semestre del 2023 i que, com ha detallat Fernández, busca que hi hagi “un desplaçament de vehicles de la C-31 cap a l’autopista C-32” per tal de reduir els accidents que es registren en aquest tram de via. Una altra novetat que ha presentat el conseller és que s’incrementarà un 10% la bonificació que hi ha actualment al peatge de Vallcarca.

Cal disposar d’una l’aplicació mòbil

Per tal de beneficiar-se de la gratuïtat d’aquest recorregut, els conductors hauran de tenir descarregada l’aplicació mòbil Awai, disponible tant per a iOS com per a Android, o disposar del sistema de telepeatge VIA T. La mesura s’aplicarà cada dia de l’any i per a tota mena de vehicles, siguin motos, turismes o camions de gran tonatge; que facin trajectes interns en el tram entre els dos municipis. És a dir, els recorreguts entre l’enllaç, El Vendrell Oest, i l’enllaç 13, Cubelles accés; i les barreres de Cubelles accés i Calafell accés.

El conseller de Territori, Juli Fernàndez, i l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, a la Taula de Mobilitat del Penedès | ACN (Neus Bertola)

Descomptes al peatge de Vallcarca

Aquest dimecres, el conseller de Territori també ha donat a conèixer que la bonificació, actualment del 40%, a la barrera de peatge de Vallcarca de Sitges s’incrementarà al 50% durant el primer trimestre de 2023. Aquest descompte en el tram Castelldefels-Sitges beneficia turismes, furgons i furgonetes que, de dilluns a divendres, fan desplaçaments d’anada i tornada en un marge de 24 hores, des del mateix origen i destinació, i que estan inscrits al registre de mobilitat obligada.

Paral·lelament, el Departament manté la bonificació del 70% per a la mobilitat obligada en el tram entre Sitges i el Vendrell. Actualment, hi ha gairebé 25.000 persones registrades al registre de mobilitat obligada que es beneficien dels descomptes.