Demanen l’expulsió immediata de Víctor Sandoval per l’atac a un company

Víctor Sandoval ha estat un dels famosos que ha escollit Telecinco per intentar incendiar la casa de Secret Story i augmentar una mica la seva audiència. El col·laborador de televisió és conegut especialment per la icònica picada d’aranya a Miami amb el seu ex, Nacho Polo. El resident de Sitges ha aconseguit el propòsit de la cadena i, efectivament, està fent parlar molt durant la seva participació en el reality. La primera polèmica que ha protagonitzat? L’atac summament cruel que ha dedicat a un company, al Rafa, a qui ha comparat amb un dictador. Els teleespectadors han demanat la seva expulsió immediata o, almenys, que la direcció del programa li recrimini parlar d’aquesta manera. La família del concursant s’ha sumat a aquest clam i la petició s’ha convertit en tendència a la xarxa.

Però analitzem què és el que ha dit realment: “Ell vol ser el centre de tot i això és perillosíssim perquè qualsevol boig pot prémer un botó i llançar una bomba atòmica amb actituds així. El Rafa és una persona perillosa, una persona a qui no pots fer que canviï l’actitud encara que li facis veure el que està passant al seu voltant. Ell continua encara que vegi la destrucció que està causant, això el converteix en una persona molt perillosa”, unes paraules en les que molts han vist una comparativa amb Vladimir Putin.

Víctor llamando loco peligroso a Rafa y se lo permiten #secret17M pic.twitter.com/Z94ZYgDlDT — 🇵🇷@lebiram🇵🇷🌪💗💜#rafaganador #ramen 🔧🦎🪠❤️ (@lebiram34980787) March 17, 2022

No content amb tot això, prosseguia en la seva crítica i l’acusava de ser un “masclista” que està enganyant Carmen Nadales: “No estàs enamorat de la tòxica de la Carmen. En veritat t’agrada la Míriam Saavedra”. D’aquesta manera anava encadenant un atac rere un altre, però no aconseguia alterar el seu company. La direcció continuava permetent que li digués de tot, el que els han recriminat. Una bona part de l’audiència no entén que no el facin fora quan han expulsat de manera disciplinària a dues concursants per fer-se una botifarra o per esquitxar l’altra amb una mica d’aigua. No volen que permetin acusacions tan fortes i falses a la lleugera, per la qual cosa han exigit que el castiguin i que aturin aquest assetjament d’una vegada.