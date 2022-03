Expulsió disciplinària a ‘Secret Story’: “Conducta intolerable”

Telecinco no ha triomfat gaire amb Secret Story, el nou reality amb el que pretenien captar els teleespectadors de Gran Hermano. El càsting no ha convençut i estan fent una audiència molt discreta, el que ha donat ales a la cadena per avançar el final del programa. En l’emissió d’aquest diumenge, han ofert un espectacle que sí que ha tingut repercussió a la xarxa. La culpable? Carmen, una de les concursants. La direcció del concurs ha decidit expulsar-la de manera disciplinària després de la “conducta intolerable” que ha demostrat aquelles últimes hores. Cap dels companys s’ha mostrat sorprès per la decisió, ja que consideraven que s’havia passat tres pobles.

El problema arribava amb la discussió que havia mantingut amb una companya, amb la Laila, a qui deixava verda per la brutícia del lavabo: “Tu ets la responsable”, l’etzibava de males maneres. L’altra l’acusava de ser una maleducada i la discussió anava pujant de to. El punt àlgid hauria arribat quan la Carmen va agafar els pots de sabó de la dutxa i els hauria estampat contra el terra mentre insultava l’altra. Poc després, li hauria ruixat tota la cara amb aigua.

INACEPTABLE😳 | Carmen fue expulsada de manera disciplinaria de "Secret Story" por esta actitud hacia Laila . Pero muchos dicen que Laila tiene gran parte de la culpa. Tu ¿de qué lado estás? @carmen_nadales_ @loli_yans @SecretStory_es #SecretStory

Fuente: (Telecinco) pic.twitter.com/wnb9UAIDIG — Mira lo que Hizo España (@MiraloquehizoEs) March 7, 2022

La noia era traslladada fins a plató, on reconeixia que sap que no ha actuat bé: “Sé que ho he fet malament, però no crec que sigui per tant… Vull demanar perdó a Laila i també a la direcció, sento que m’he passat. En aquell moment no podia més, ella no feia més que provocar-me. No sóc una persona agressiva, però allà la situació era horrible perquè no callava. Jo no sóc així. Hi ha situacions que em sobrepassen i que fan que no sigui feliç”.

A Secret Story fan fora la Carmen amb una expulsió disciplinària | Telecinco

La presentadora del debat de diumenge, Toñi Moreno, l’ha deixat verda sense cap mena de pietat: “Ha passat una cosa inadmissible. Hi ha límits que no es poden sobrepassar i Carmen ho ha fet, per això ha estat expulsada. El que ha passat ha estat molt fort. Laila també ha participat en això, però ha estat Carmen qui ha perdut els papers completament. No són formes i em fa molta pena. En aquestes imatges veig una persona fora de si i una mica fora de polleguera. Ara hauràs de dormir a casa teva perquè l’has fet grossa. Et perdràs la millor experiència de la teva vida per no tenir autocontrol. El que et passa és que et bloqueges si la gent no et dona la raó”.