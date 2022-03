Santiago Segura reapareix després de l’accident: “No vaig morir de miracle”

Santiago Segura va preocupar molt els seguidors en anunciar que havia patit un accident domèstic que podria haver acabat en tragèdia. El director de cinema i protagonista de Torrente deixava l’humor de banda per compartir la seva experiència: “La pressió, l’ansietat i la tensió acumulada van passar-me factura divendres passat. Vaig perdre el coneixement al lavabo i em vaig esclafar l’orella contra el terra. Vaig despertar-me enmig d’un bassal de sang i van haver de donar-me dotze punts de sutura. Ara tot bé, encara que no puc oblidar que si hagués caigut sobre la nuca o la templa potser no estaria aquí explicant-ho”.

Avui ha reaparegut davant dels mitjans i ha reflexionat sobre l’accident: “No vaig matar-me de miracle… perdre el coneixement és molt perillós. No és igual que quan et comences a marejar i t’asseus”. En el seu cas, els metges han conclòs que va patir aquest desmai com a conseqüència de l’estrès. A més a més, creuen que en aquest cas es va tractar d’una síncope vasovagal, el que produeix una bradicàrdia i una hipotensió arterial amb la pèrdua posterior de la consciència.

Santigo Segura revela com es troba després de l’accident domèstic | Instagram

Afortunadament, en el seu cas va poder recuperar-se i tot va quedar en un gran ensurt: “Després de sortir de l’hospital vaig poder arribar al rodatge i continuar-lo. Avui m’han tret els punts i demà actuaré a Alacant. Tot va bé“. El director de cinema va voler compartir la seva experiència per conscienciar els seguidors de la importància d’estar tranquils i fugir de l’estrès, ja que queda clar que pot arribar a ser “una arma mortífera”. Ara que ha deixat l’ensurt darrere i ja es troba perfectament, torna a la feina i a la rutina. Els fans desitgen que això l’hagi fet recapacitar i adonar-se que s’ha de prendre les coses amb més calma, ja que patir tant per la feina pot tenir conseqüències greus.