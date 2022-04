Chelo García Cortés abandona ‘Sálvame’: “Creieu que sóc un p… nino?”

Chelo García Cortés ha estat l’última víctima de Sálvame. La periodista gallega, resident a Castelldefels des de fa molts anys, ha rebut per totes bandes i ha acabat denunciant el tracte rebut pels companys i per la direcció del programa. Tot començava amb una informació que la deixava molt malament, amb el presumpte testimoni del seu nebot que l’acusava d’haver-lo abandonat després de demanar-li 2.000 €. Ella, indignada per aquesta mentida, esclatava: “Em sembla tan injust, no em mereixo el que se m’està fent en aquests moments. Tinc el dret a què se’m respecti la intimitat familiar. Arriba un punt en el que em toca els nassos tot això. De què aneu? Això és per cagar-se i crec que no m’ho mereixo. Gràcies per res, marxo”.

Totalment convençuda, deixava clar que creia que havien traspassat els límits: “Marxo del programa, s’ha acabat la història. No parlaré més i no donaré cap minut de glòria. Fins aquí. Ha estat un plaer treballar amb tu, Jorge, però tinc una edat i no suporto aquest tipus de coses. I sé que no teniu vosaltres la culpa, que és la direcció. Però és que no teniu pietat ni vergonya. Aquest tema no es toca, em sembla vergonyós que parleu de la meva germana morta. Creieu que em compensa tota aquesta merda? Creieu que sóc un nino? Aneu-vos a la m…! Aquí tinc un contracte i demano que se’m respecti com a la resta. Ja n’hi ha prou”.

Més enfadada que mai, Chelo García Cortés reconeixia que li havia fet molt de mal aquest atac des de dins: “M’heu fotut. Aneu massa fort i no m’ho mereixo. Tinc 40 anys de professió i no tornareu a fer-me això perquè marxo a casa, aquest és el meu últim programa. M’heu demostrat que no em voleu aquí. Gràcies als teleespectadors per aquests 12 anys d’estima”, deia abans d’abandonar el plató mentre els companys la perseguien per intentar calmar-la.

Chelo estalla en plató y se enfada tremendamente por la información: "Me han demostrado aquí que no me quieren" 😨 #Yoveosálvame https://t.co/fN4umDYwlc — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 19, 2022

Aquesta no és la primera vegada que Chelo i algun dels companys amenacen d’abandonar el programa després d’un atac des de dins. La gallega considera que no se la respecta com sí que fan amb algun dels companys, una injustícia que considera que s’ha repetit massa vegades. Ara caldrà esperar per veure si la convencen que es quedi o si ella es manté ferma i abandona definitivament el seu lloc de feina.