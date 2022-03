Rocío Flores es destapa i carrega contra Ana María Aldón

Rocío Flores l’ha tornat a liar en fer unes sorprenents declaracions sobre Ana María Aldón, parella de José Ortega Cano. Primer va ser la filla d’Antonio David Flores qui va opinar sobre la relació del matrimoni, i després ella li va respondre amb contundència: “Em sorprèn que no parli dels seus temes i sí que parli del meu matrimoni”, va dir sense miraments.

I aquest dijous Rocío Flores ha aprofitat la seva col·laboració a ‘El Programa de Ana Rosa’, on treballa com a tertuliana, per a donar la seva opinió i replicar a la dona del torero. “Per a mi Ortega Cano és com el meu avi, i jo l’estimo i l’adoro, i a Ana també li tinc molt d’afecte, però sí que vull contestar al que ha dit sobre mi”, ha començat la també filla de Rocío Carrasco.

Ana María Aldón | Telecinco

I ha continuat: “Jo no m’he ficat en el teu matrimoni, ni he parlat sobre ell. Només he ressaltat la figura d’Ortega Cano, perquè era el que em semblava més honest, perquè és el que jo he viscut. I, d’altra banda, si quan dius que no parlo de les meves coses t’estàs referint a no parlar de la meva relació, només et puc dir que la meva parella no és un personatge públic, perquè així ho ha decidit ell”.

“Qui ha parlat de la meva vida ets tu”

I ha insistit en aquesta línia: “Amb tot l’afecte, l’amor i el respecte, et dic que la meva parella no és un personatge públic, perquè així ho ha decidit ell, ni treballa a televisió, ni parla de la seva relació a la televisió. I jo tampoc he parlat mai de la meva relació. Per tant, crec que tinc dret també a tenir la meva relació a la intimitat”.

José Ortega Cano | Europa Press

I ha conclòs: “I si et refereixes a coses meves personals i temes dels quals ha opinat tothom, fins i tot tu, et diré que qui ha opinat de coses de la meva vida que ni sap ni ha viscut ets tu, no jo. Crec que sempre he opinat des del respecte i l’educació i mai li he retret res a ningú”.