Rocío Flores, contundent amb Marta Riesco: “M’ha fet mal”

Continua la mala relació entre Marta Riesco i Rocío Flores. Després que la filla d’Antonio David Flores digués molt explícitament que no volia mantenir cap mena de relació amb l’actual parella del seu pare -que, a més, havia estat la seva íntima amiga-, ara ha tornat a parlar sobre la periodista, i companya seva de ‘El Programa de Ana Rosa’.

Marta Riesco | Telecinco

Ara, Rocío Flores s’ha pronunciat sobre les primeres imatges de la parella que han vist la llum, on se’ls veu en un bar de Madrid fent l’aperitiu. “El que em va fer mal va ser el que va dir ella en aquest plató sobre mi. I sobre les fotografies penso que són dues persones que han decidit iniciar una relació i tenen tot el dret, igual que Olga, de refer la seva vida”, ha començat dient.

A més, ha fet referència a les paraules de Marta, qui va assegurar que ara el moment que aquestes imatges veiessin la llum, ja que tots dos han estat molts mesos amagant-se per tal de no fer mal a gent com Olga Moreno, o la família d’Antonio David. “No sé si aquest és un bon moment, perquè jo no sabria com gestionar aquesta situació”, ha argumentat la filla de l’exguàrdia civil.

Rocío Flores – Telecinco

“Jo sí que accepto les disculpes”

Preguntada per com està l’exdona del seu pare, Olga Moreno, Rocío no s’ha volgut pronunciar: “Tot això li heu de preguntar a ella. Tampoc no sé si ella accepta les disculpes de Marta, jo sí que les he acceptat, però tot necessita el seu temps. Sempre dic el mateix: jo només vull que les coses millorin i que cadascú sigui feliç de la manera que consideri, però que, si us plau, les coses millorin”.

D’aquesta manera, Rocío Flores ha tancat la polèmica que fa mesos que manté oberta amb la nova parella del seu pare, amb qui fins i tot ja conviu l’exguàrdia civil quan es queda a Madrid.