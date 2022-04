El motiu real de la ruptura de Pelayo Díaz i Andy Mcdougall

Fa cinc mesos que Pelayo Díaz i Andy Mcdougall es van separar. En feia tres que s’havien casat, i Andy havia deixat la seva Argentina natal per viure a Madrid amb el conegut influencer i mantenir una relació de parella. I ara, per primera vegada, l’argentí ha parlat sobre els motius reals de la ruptura. Ho ha fet en una conversa telefònica amb el programa ‘Socialité’, on s’ha trencat per complet en parlar del seu exmarit i de la seva relació.

Pelayo Díaz | Instagram

“Tant de bo torni a enamorar-me d’aquella manera, perquè va ser increïble”, ha començat reconeixent Andy, amb llàgrimes als ulls. “Vaig ser molt feliç, la veritat”, ha afegit. A més, recorda què li va dir Pelayo quan es van conéixer: “Ell em va dir que m’enamoraria tant d’Espanya com jo d’ell”. A més, ha revelat com va ser el moment en què van trencar la relació: “Ens vam mirar a la cara i vam començar a plorar molt. Ens vam abraçar i cap dels dos es podia creure que s’hagués acabat”.

“Vam tenir una última baralla. Una discussió, amb tot de crits. I és horrible passar per això. Crec que vaig acabar plorant per la tensió de les coses que ens vam dir, que eren horribles”, ha recordat Andy, que ha reconegut que les baralles en els últims mesos eren contínues: “Teníem personalitats molt diferents. Jo soc mol tranquil, i ell és una persona que et diu el que pensa, sense importar les conseqüències”.

Pelayo Díaz i Andy Mcdougall | Instagram

“Xocàvem molt. Ell em deia una cosa, jo li responia, i acabàvem tenint discussions absurdes, per qualsevol tonteria. La relació es va acabar perquè es va acabar l’lamor”, ha assegurat Andy, que ha deixat clar que no eren una parella oberta. A més, ha explicat que ha donat aquesta entrevista perquè vol tancar tots els rumors i també aquesta etapa de la seva vida.