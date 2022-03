Marta Riesco aprofita la fama i prova sort en el món de la música

Marta Riesco era una reportera més d’El Programa de Ana Rosa fins que va filtrar-se que era ella la nova nòvia d’Antonio David Flores. La jove hauria tingut una aventura amb l’exmarit de Rocío Carrasco durant bastant de temps, un affaire que hauria acabat trencant el matrimoni del tertulià i Olga Moreno. Com era d’esperar, tenir una relació amb un personatge del cor amb tanta repercussió va convertir-la a ella en famosa. Les revistes del cor van començar a perseguir-la i la pressió al seu voltant va ser tan intensa, que la jove va necessitar agafar la baixa per fugir temporalment. Ha volgut tornar per la porta gran, per això, i tot abraçant el seu nou estatus. Com? Acceptant un lloc de col·laboradora de la premsa rosa a Ya son las ocho i provant sort com a cantant.

Marta Riesco anuncia que ha tret una cançó | Instagram

Quan era més jove sempre havia dit que volia ser cantant, fins al punt de treure una cançó en un estudi a casa i un compositor amateur. Ara que és famosa no ha desaprofitat l’ocasió i avui mateix ha reeditat aquella cançó i l’ha estrenat com a single. Anomenat No tengas miedo, la periodista intenta fer-se un lloc en el món de la música. No és cantant professional i això es nota, però ella intenta dissimular-ho amb notes greus i una melodia senzilla. L’encarregada d’anunciar aquesta nova faceta professional ha estat ella mateixa en el seu perfil d’Instagram: “Quan van començar a rebuscar en el meu passat per justificar que sempre he volgut ser famosa i que estava encantada amb què s’estigués parlant de mi, una de les coses que van fer va ser treure aquesta cançó. Potser no és la millor cançó del món, però la vaig cantar amb tota la il·lusió d’aquell qui comença alguna cosa. 15 anys després, els mitjans recuperen la cançó i jo vaig sentir-me malament, em va fer vergonya i m’enfadava quan algú la cantava. A poc a poc em vaig adonar que aquesta cançó havia tornat a la meva vida per un motiu”.

“Fa uns dies, Mediaset em va trucar per proposar-me escriure un nou capítol de la meva vida esbojarrada. La gaudiré! Ja la teniu en totes les plataformes i aviat la sorpresa que esperàveu… No, no tingueu por a ser aquells qui sou i a ser aquells qui vau ser”, aconsella en un anunci molt inesperat.