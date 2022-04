La proposició indecent d’Andrés Velencoso a una periodista catalana

Lorena Vázquez s’ha estrenat a Sálvame aquest dijous, una incorporació que fa créixer la llista de col·laboradors catalans del programa del cor de Telecinco. Ella és coneguda pel seu pas per l’antic Arucitys de 8TV, així com per totes les intervencions que encadena a El Circ de 8TV o el Tot es mou de TV3. Íntima amiga de Laura Fa, la productora ha confiat en ella per veure si pot ajudar d’alguna manera a incrementar una audiència que està en mínims. Doncs bé, com ha anat el seu primer dia a la tertúlia? El més destacable ha estat l’anècdota amorosa que ha tret a la llum, la que demostra que ha tingut èxit entre els homes.

La periodista estava de festa en un local de San Francisco quan va trobar-se amb Andrés Velencoso, l’exitós model de Tossa de Mar. Sembla que li va fer gràcia trobar-se amb una catalana a tants quilòmetres de casa, per la qual cosa hauria començat a lligar amb ella: “El problema era que jo tenia parella en aquella època, un noi que després va sortir amb María Patiño”, ha revelat per sorpresa dels companys i dels teleespectadors.

Andrés Velencoso hauria insistit que volia tenir alguna cosa amb ella, fins al punt de fer-li una proposició indecent: “Ell volia fer un trio amb mi i una amiga meva que era periodista. Jo estava molt enamorada del meu xicot i no li vaig fer cas…”, reconeixia. En Jorge Javier Vázquez no s’ho podia creure: “Com li vas poder dir que no? Tu ets ximple?“, etzibava indignant en saber que havia rebutjat una oferta així d’un noi considerat dels més guapos del món.

Lorena Vázquez s’estrena a Sálvame | Instagram

Laura Fa, per la seva banda, també va deixar anar una anècdota personal. El protagonista de la seva història era Luis Medina, el fill de Naty Abascal: “El vaig conèixer en un karaoke de Madrid i volia anar-se’n al llit amb mi. Sortia a cantar country i tornava per parlar amb mi. Quan vam sortir, em va demanar que anés al casino amb ell. Jo li vaig dir que no perquè l’endemà treballava, però em va estar trucant tota l’estona”.