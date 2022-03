Jorge Javier Váquez, sense miraments contra Martínez-Almeida i Casado

Jorge Javier Vázquez es mulla sempre, políticament parlant. I ara ho ha tornat a fent parlant de la crisi del PP i del seu líder, Pablo Casado. En un post al seu blog de la revista Lecturas, comença parlant de l’alcalde Madrid, José Luís Martínez-Almeida: “Quan van començar a descriure a Martínez-Almeida com a ‘campechano’ vaig pensar: ‘Malament’. Malament, perquè aquest adjectiu també li van adjudicar a Joan Carles I quina ha embolicat el paio. També deien que la infanta Elena era molt ‘campechana’, però són múltiples els testimonis que asseguren que no és gens simpàtica”.

El líder del PP, Pablo Casado, dirigint-se a la plaça Colón amb la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l’alcalde, José Luis Martínez Almeida / ACN

“Però parlem d’Almeida, que després de la destrossa causada en el PP ha decidit deixar de ser portaveu del partit i dedicar-se de ple a la ciutat de la qual és alcalde. A bones hores. Ara que tot va malament desaparec uns dies i torno a les meves coses. Ja. Però és que les seves coses van deixar de ser-ho fa temps. Molt lluny queden aquells temps en els quals va aparèixer a ‘El Hormiguero’ i va conquistar a l’audiència. Semblava que agradava la seva estampa d’home poc hàbil, que feia molts acudits sobre les seves pròpies malapteses”, recorda el presentador badaloní.

Alhora, avisa: “Desconfieu d’aquestes falses humilitats. Amaguen egos més gran que el meu, que ja és a dir. No ho dic jo, ho diuen els analistes: Martínez-Almeida no té projecte de ciutat. S’ha dedicat a inaugurar el que en el seu moment va projectar l’equip de Carmena i a apagar focs en el PP nacional. Madrid li ve massa gran. La ciutat està més deixada que mai i fins al moment no sembla que Martínez-Almeida tingui el nervi suficient per a donar-li la vida que necessita”.

Per a Jorge Javier, “Madrid és un dels millors llocs del món per a viure malgrat aquest alcalde, que passarà a la història per menysprear a Almudena Grandes. També és veritat que Almudena hagués rigut molt amb les declaracions de l’alcalde després de la seva defunció, però Martínez-Almeida es va destapar durant aquests dies com un ésser humà amb una altura intel·lectual bastanta discutible”.

El líder del PP, Pablo Casado, en el seu últim discurs com a president del partit / ACN

També contra Pablo Casado

A més, el presentador de ‘Sálvame’ té clar que “tampoc passarà a la història d’aquest país Pablo Casado. El millor que podria passar-li és que la història el sepultés sota la llosa de l’oblit. Quina estretor de mires. Que curt. Quin soroll ha generat el paio. Que barat el seu discurs. Què de llocs comuns les seves intervencions. Casado, tanqui la porta en sortir. Però amb clau. I després la tira al Manzanares i li demana el desig que no hàgim de tornar a escoltar-lo en el que ens quedi de vida”.

“En aquesta època d’incertesa el que menys necessitem són líders que es dediquen a fomentar el tenebrisme per a aconseguir els seus objectius”, conclou Jorge Javier.