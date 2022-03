Parla el fillastre d’Isabel Pantoja: “És dolenta, supèrbia i avariciosa”

Dia difícil per a Isabel Pantoja, que ha tornat a seure en el banc dels acusats. La Fiscalia demana tres anys de presó per a ella, que només ha pogut plorar i intentar justificar-se. Són molts els que s’han pronunciat sobre aquesta nova acusació contra la cantant, un problema més després d’un any horrible. Ara bé, destaquen les declaracions summament cruels que ha fet Fran Rivera a Espejo Público.

El fillastre d’Isabel Pantoja té molt mala relació amb ella des que morís el seu pare, ja que l’acusa de quedar-se amb part de l’herència que no li corresponia. No li perdona pels errors del passat i tampoc no vol que li vagin bé les coses, tal com demostra el discurs que ha pronunciat en directe: “No m’alegra que passin coses dolentes a ningú, però és normal que passin coses dolentes a persones dolentes… i aquesta dona mereix tot el que li passi perquè no és una dona bona. Reconec que visc aquesta situació amb cert gust perquè que et donin la raó d’aquesta manera, encara que sigui tants anys després, doncs és agradable. Isabel Pantoja és supèrbia i avariciosa, així de senzill i fàcil”.

👉Fiscalía pide 3 años de cárcel para la cantantehttps://t.co/XYqIZ3I5IH — Espejo Público (@EspejoPublico) March 22, 2022

Cal recordar que Fran Rivera es posiciona a favor del germanastre, de Kiko Rivera, en la seva lluita contra Isabel Pantoja: “No hi ha res més trist per a una mare que els seus fills parlin malament d’ella públicament. Si un fill meu digués coses així sobre mi, em moriria de pena i de tristesa. Que el seu fill se sent estafat, enganyat, menyspreat i utilitzat!”. La guerra familiar no fa més que empitjorar, això queda clar. De fet, fins i tot la cantant ho ha demostrat amb unes paraules davant del jutge: “Em fio del meu germà perquè és l’única persona que tinc al meu costat”. Aquesta situació no ajuda a l’estat anímic de l’artista, deprimida i pràcticament sense ganes de sortir de casa.