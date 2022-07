El mètode ROPA, l’escollit per Dulceida i Alba Paul per ser mares

La ruptura d’Aida Domènech (Dulceida) i Alba Paul va arribar de forma sobtada per als fans i, fins i tot, per una d’elles. Els rumors apunten que la ruptura va arribar per una infidelitat de Dulceida amb una cantant, però els motius reals mai es van revelar. El que sí que ha sortit a la llum recentment és que Dulceida i Alba Paul anaven a ser mares a través del mètode ROPA, que consisteix en què una de les mares dona l’òvul i l’altra posa l’úter i gesta el bebè -amb semen d’un donant anònim-.

Les influencers catalanes tenien plans per ser mares aviat, però la ruptura ho va fer saltar tot pels aires. Ara, en el programa ‘Las uñas’ de la també influencer Sindy Takanashi, Alba Paul ha explicat com tenien previst que fos aquest procediment. “L’instint matern en si, jo no el tenia. Ho vam parlar i vam dir que seria així i que el tindria ella”, ha explicat Alba Paul en una entrevista on també ha explicat l’assetjament que va patir quan es va anunciar la ruptura, que defineix com un procés “molt dolorós”.

Com és la relació actual entre Dulceida i Alba Paul?

Dulceida i Alba Paul van trencar ara fa un any i han fet vides separades des de llavors. Se les ha vist juntes en alguns actes on han estat convidades per la seva feina -les dues són influencers i han de coincidir en esdeveniments-, i tenen una bona relació. L’últim lloc on se les ha vist juntes ha estat a la boda d’una amiga en comú.

“Tenim contacte, hem mantingut la distància, ens estimem molt“, ha començat a explicar Alba Paul en aquesta entrevista tan íntima. “Parlem molt, però sí, hem intentat aquest moment de cadascú per la seva banda, de curar-se perquè al final són molts anys i hi ha certa dependència”, ha afegit abans de concloure que “ha d’acabar-se”.