Primera imatge de l’amant de Gerard Piqué: “Rossa, atractiva i operada”

Gerard Piqué sempre ha cridat l’atenció de la premsa rosa, però poques vegades s’havia parlat d’ell tan malament com ara. Des que es comencés a rumorejar sobre la seva infidelitat a Shakira amb una noia de 22 anys, que la informació al respecte no fa més que multiplicar-se. Laura Fa ha donat més informació sobre la nova vida del futbolista blaugrana, que hauria decidit aprofitar la seva solteria: “Fa tres setmanes que treballem amb el tema, dees que ens vam assabentar que Piqué estava vivint al seu pis de solter al carrer Muntaner de Barcelona”.

El que més l’ha sorprès? La vida nocturna exageradament activa de Gerard Piqué: “Surt de festa des de sempre, però ara ho fa de forma radical. És a dir, se l’ha vist fins a altes hores de la nit, en reservats i acompanyat del seu company de vestidor, Riqui Puig. Una cosa poc normal en un futbolista professional. No crec que la separació sigui gaire amistosa. De fet, el comunicat que va enviar Shakira ha fet enfadar a Piqué. Va semblar que l’havia enviat ella sola. Ell volia donar més explicacions i no quedar ell com el dolent de la pel·lícula”.

“Aquest serà un divorci complicat, no han estat capaços ni de tornar junts amb el seu avió privat… El problema serà la custòdia dels seus fills si Shakira vol marxar a viure a Miami i si Piqué vol fer vida normal amb la seva nova amiga de Barcelona”, ha afegit a TV3.

Primera imatge de la presumpta amant de Gerard Piqué

En tota separació sempre hi ha dues versions i aquesta no podia ser l’excepció de la regla. L’entorn de Gerard Piqué nega que hagi estat infidel a la cantant i assegura que fa mesos que estan distanciats per culpa d’un desgast en la relació després de 12 anys junts. Les fonts properes a l’artista, però, deixen clar que ell és el culpable d’aquesta situació i l’assenyalen com a mentider i infidel. Des de Sálvame, Laura Fa ha mostrat als companys una fotografia de la presumpta amant amb qui Gerard Piqué començaria a sentir alguna cosa.

El dret a la pròpia imatge els prohibeix mostrar la seva fotografia en antena, així que han optat per fer un Han fet un retrat d’aquesta hostessa i cambrera de 22 anys. Diuen que és rossa, molt atractiva i que s’assemblaria a Shakira físicament: “Ara bé, aquesta té algun retoc perquè té aquesta part molt marcada”, deien sense dir a què es referien exactament. El que sí que han deixat caure? Que es diu Carmen.

Sálvame fa un retrat de la presumta amant de Gerard Piqué | Telecinco

Primeres imatges de Gerard Piqué després de la ruptura amb Shakira

Aquest cap de setmana, la premsa ha publicat fotografies de l’exparella en un torneig a la República Txeca. El futbolista estava a peu de pista mentre que la cantant es quedava asseguda a la grada amb el fill petit, amb qui acudia per animar el primogènit en un part de beisbol. Shakira i Gerard Piqué van tornar a Barcelona en avions privats diferents, el que fa pensar que les coses no haurien acabat gaire bé entre ells…

Doncs bé, aquest dimarts han tornat a captar el defensa del Barça a les portes de la casa familiar que compartien. Hi anava a buscar els nens a primera hora per portar-los a l’escola, el que demostra que en certa manera ja haurien arribat a un acord perquè ell els continuï veient. Seriós i sense baixar-se del cotxe en cap moment, no ha volgut respondre les preguntes de la premsa que hi estava congregada. Poc després, el fotografiaven per primer cop mentre entrava al seu pis de solter.

PRIMICIA ‘MAMARAZZIS’ : Vídeo | Primeras imágenes de Gerard Piqué entrando en su piso de soltero #mamarazzis ⁦@elperiodico⁩ ⁦@Laura__Fa⁩ https://t.co/nBEh6TF7xZ — lorena vázquez (@lorena_vazquez) June 7, 2022

Gerard Piqué no vol parlar sobre el tema i aquest seria un dels motius pels quals ha pres una decisió sorprenent. Diversos mitjans de comunicació asseguren que hauria declinat la invitació a la boda de Jordi Alba i Romarey Ventura, que passaran per l’altar a Sevilla el pròxim 17 de juny. El català no voldria restar protagonisme als nuvis en el seu dia, el que passaria si acaba acudint a la festa. De moment opta per l’hermetisme, caldrà veure quant de temps dura així.