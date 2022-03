Les descomunals despeses mínimes mensuals de Makoke

Makoke reconeixia aquest cap de setmana que no està travessant per un bon moment econòmic. Des del progama ‘Viva la viva’, l’exdona de Kiko Matamoros reconeixia que té problemes econcòmics: “Estic passant un moment econòmic dolent, això és així. Però puc mantenir la vida que porto, gràcies a Instagram i al meu sou, que no m’estan embargant. Intento fer la millor vida possible, i m’ho intento muntar tan bé com puc”, va dir.

Makoke i Kiko Matamoros | Europa Press

Però quines són les despeses mínimes mensuals a les quals ha de fer front Makoke? Segons la revista ‘Lecturas‘, es xifres que l’exmodel ha d’afrontar mensualment ascendirien a 4.900 euros d’hipoteca de la casa en la qual resideix al costat del seu fill Javier Tudela en la luxosa urbanització de la Finca i 1.000 euros de comunitat. Però la cosa no acaba aquí… A aquests 5.900 euros caldria sumar els subministraments bàsics de l’immoble i l’alimentació. Una xifra gens menyspreable tenint en compte els escassos ingressos de la col·laboradora de televisió.

Actualment, Makoke comparteix la casa familiar amb el seu fill Javier Tudela, la seva nora, Marina Romero, i el seu net. Pel que no seria d’estranyar que compartissin despeses. Mentre Anita residia amb ells també es va deixar entreveure que la influencer es feia càrrec de bona part dels pagaments, una realitat que va acabar amb el trasllat de la jove a un luxós dúplex en el qual va viure al costat dels seus pares fa més d’una dècada.

Makoke – Telecinco

Al marge d’això, sóm molts els que es pregunten com ho fa Makoke per a mantenir el seu alt nivell de vida i poder gaudir d’infinitat de viatges de luxe. La malaguenya no se n’amaga. Segons la mateixa revista, actualment té molt a agrair a la seva feina com influencer a les xarxes socials i a la generositat dels seus amics.