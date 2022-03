Makoke reconeix que té problemes econòmics

Molt s’ha especulat durant els darrers dies sobre la possible participació de Makoke al programa ‘Supervivientes’. Però tot semblaria indicar que al final no participarà al reality de Telecinco, ja que el seu exmarit, Kiko Matamoros, hauria vetat la seva presència -ja que ell sí que hi anirà-. Durant una intervenció al programa ‘Viva la vida’, on treballa com a tertuliana, Makoke ha aclarit si aquest veto és cert i quina és la seva actual situació econòmica.

Kiko Matamoros | Telecinco

Només començar a parlar, Makoke ha reconegut que té problemes econcòmics: “Estic passant un moment econòmic dolent, això és així. Però puc mantenir la vida que porto, gràcies a Instagram i al meu sou, que no m’estan embargant. Intento fer la millor vida possible, i m’ho intento muntar tan bé com puc”. En aquest sentit, ha afegit: “No faig mal a ningú, i la meva situació econòmica està judicialitzada, i estic lluitant pel que és meu, i tot es veurà”.

“La meva situació actual no és còmoda”, ha insistit sense cap mena de vergonya l’ex de Kiko Matamoros que, seguidament, ha parlat de ‘Supervivientes’: “Quasi tots els anys em fan ofertes per anar al programa. I em van trucar per oferir-nos al meu fill Javi i a mi anar-hi enguany. Però ell no va voler perquè acaba de ser pare, té un nen petit, i em va dir que es moriria de la pena”, ha confessat Makoke, que ha dit que ella va dir que potser enguany sí que hi aniria.

Makoke i Kiko Matamoros | Europa Press

“Donava per fet que aniria a ‘Supervivientes'”

“Aquest any em sentia forta per anar a ‘Supervivientes’, i els meus fills estan totalment independitzats. Estàvem en negociacions i pràcticament m’ho donaven per fet. I llavors vaig decidir anar de viatge a Mèxic, i quan vaig aterrar em van dir que no estava a la llista de concursants”, ha relatat Makoke. A més, ha dit que no sabia que Kiko participaria al concurs. Preguntada per què li sembla que el seu ex s’hagi baixat el caché per anar a Supervivientes, Makoke ha estat molt contundent.

“Ja no té cap altra manera de fer-me mal. És l’única cosa que li queda. Perquè ja no pot anar a una televisió a dir barbaritats perquè són temes que estan judicialitzats”, ha conclòs molt enfadada.