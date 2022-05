Cristina Pedroche, viral per la seva curiosa recomanació sexual

Cristina Pedroche no acostuma a callar-se allò que pensa. La col·laboradora de Zapeando, l’estrella absoluta de les nits televisives de Cap d’Any, s’ha sincerat durant la seva darrera intervenció en el programa de La Sexta. En aquesta ocasió, ha deixat anar dues confessions que han cridat molt l’atenció. La primera té a veure amb el seu matrimoni amb el xef David Muñoz, amb qui assegura que té una vida sexual “molt activa”. Tant és així, que acaba de treure a la llum que tenen relacions sexuals fins i tot quan ella es troba malament.

El titular és bastant escandalós. A què es refereix? Ella mateixa ho explica en ser assenyalada pels companys com la tertuliana del programa que menys vegades ha posat una excusa per no haver de mantenir relacions íntimes: “Em sembla bé que digueu que sóc jo perquè és així. Quan estàs congestionada, fer l’amor et pot permetre trobar-te millor. Només us diré que quan estic molt refredada, mantenim relacions i després em trobo millor“.

La companya donava més detalls: “A Cristina Pedroche li fa mal el cap poques vegades perquè sempre està fent l’amor. Fa l’amor fins i tot quan li fa mal el cap, amb migranyes. Ella, sense pastilla antiinflamatòria ni res”. Tot donant peu a moltes més bromes de la resta de col·laboradors del magazín, és clar. La naturalitat de Cristina Pedroche encanta als seus seguidors, que tornen a conèixer més detalls sobre la seva vida privada.

Este es el motivo por el que Cristina Pedroche tiene sexo incluso cuando se encuentra mal: "Es que es así" https://t.co/jKCBrpd35g — zapeando (@zapeandola6) May 10, 2022

Cristina Pedroche, avergonyida en trobar-se un fan en una cafeteria

I d’aquí, a revelar una altra anècdota que res no té a veure amb el sexe. La famosa tertuliana estava prenent un cafè a una cafeteria sense pentinar ni maquillar quan un home se li hauria apropat i li hauria dit que “s’assemblava molt” a Cristina Pedroche. Ella, òbviament, va viure aquella escena amb molta vergonya i incredulitat: “Vaig pensant que s’estava mofant de mi, però ell deia seriosament que jo era molt més guapa que la Cristina Pedroche original. Va anar tot malament, en aquesta trobada…”, reconeix mentre els companys riuen sense parar en imaginar-s’ho.

Cristina Pedroche desvela lo que le dijo un chico cuando la encontró en una cafetería sin maquillar: "Fue todo mal" https://t.co/pcHlQ7lxhQ — zapeando (@zapeandola6) May 10, 2022

Una Cristina Pedroche tan espontània i sincera com sempre que torna a delectar els teleespectadors del programa amb anècdotes que deixen clar que és una dona sense complexos ni vergonya a l’hora de revelar què li passa quan no es troba davant les càmeres.