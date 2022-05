Cristian Suescun se’n va al llit amb homes per diners

Va dir que no. Però finalment ha estat que sí. Cristian Suescun ha decidit fer un pas més en el seu Onlyfans i allitar-se amb homes. Fins ara, el germà de Sofía Suescun pujada contingut sexual a aquesta aplicació només amb dones, ja que assegurava que és heterosexual i que no li agraden els homes. A més, va dir que mai tindria relacions amb homes, però finalment no s’hi ha pogut negar, i ha penjat vídeos d’alt voltatge amb homes.

“És diferent, però ja et dic…. Jo tanco els ulls, i qui em diu si és un home o una noia? Jo em considero persona, sempre ho he dit, i no m’agrada etiquetar-me com a bisexual o heterosexual. Què més dona”, ha dit en declaracions telefòniques al programa de Telecinco ‘Socialité’. Alhora, ha explicat que “la majoria del meu públic és gai, i el que vol la gent és veure’m amb nois. Com amb noies ja em tenen bastant vist, ara volen veure’m amb nois”.

Sofía i Cristian Suescun | Instagram

Vaig encarregar un estudi de mercat

“Si t’ensenyo la safada d’entrada del meu Instagram, fliparies. Tot eren nois que m’entraven…”, ha afegit Cristian, que també ha respost a què li sembla a la seva mare que facia aquest tipus de vídeos. “Li sembla molt bé, li agraden els vídeos. La meva mare, si dona diners, li sembla bé. Així que no hi ha problema. I més en aquests temps d’ara, tan liberals. Ella és molt oberta, per aquestes coses i per a tot”.

“Vaig encarregar un estudi de mercat per saber que li agradava al meu públic. He gravat amb 3 nois. I potser hi ha un total de 20 vídeos amb nois. Alguna diferència sí que hi ha, en relació a fer-ho amb una dona, però bé, cap problema. Una cosa és feina i l’altra és diversió. A la meva vida persona em mantinc on estava. I a una dona, si li agrades, li agradaràs igual. Jo només soc de ficar, res més. Però tothom té un preu”, conclou Cristian Suescun, orgullós del pas que ha donat.