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Vanesa Martín presenta la nova xicota en un vídeo summament romàntic
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
15/07/2026 16:48

Vanesa Martín torna a estar enamorada i ha presumit de xicota a través de les xarxes socials, el que no havia fet mai abans. Sempre molt hermètica pel que fa a la seva vida privada, fins fa res semblava totalment impossible que donés detalls públicament de les històries amoroses que protagonitza. De fet, els periodistes del cor sempre s’han queixat que no expliqués res… Doncs aquest silenci queda enrere, si més no ara que ha començat a sortir amb una actriu mexicana que té ganes de cridar als quatre vents que són molt felices juntes.

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Julieta Grajales ha compartit un vídeo que la mostra totalment captivada, amb petons i carícies en escenes molt tendres que han compartit amb els seus seguidors. Juntes han fet un viatge a Portugal que han resumit en aquesta sèrie de vídeos, els que treuen a la llum que han iniciat una relació amorosa. Després de moltes especulacions i molts rumors mai confirmats, finalment podem posar nom a la nova parella de Vanesa Martín. L’actriu de les telenovel·les Lotería del crimen o El Chema l’ha captivat i la fa molt i molt feliç, tal com es desprèn d’aquestes imatges tan romàntiques.

Les hem pogut veure recórrer els carrers de Sintra, anant en moto, passejant, menjant i gaudint de les vacances. El missatge que escriu Julieta Grajales, també molt maco: “Hi ha màgia en certs somriures… trobant a faltar la teva, Vanesa Martín”. I què ha respost la cantant? Ella sempre tan romàntica, com en les seves cançons: “Hi ha somriures en mig de la màgia, recíproc”.

Vanesa Martín i Julieta confirmen la seva relació - Instagram
Vanesa Martín i Julieta confirmen la seva relació | Instagram
Motos, amor i molts petons entre Julieta i Vanesa Martín - Instagram
Motos, amor i molts petons entre Julieta i Vanesa Martín | Instagram
El petó que confirma la relació de Vanesa Martín i Julieta - Instagram
El petó que confirma la relació de Vanesa Martín i Julieta | Instagram
La parella ha confirmat la seva relació en un recull de fotos privades - Instagram
La parella ha confirmat la seva relació en un recull de fotos privades | Instagram
La cantant i l'actriu també han anat de concert - Instagram
La cantant i l’actriu també han anat de concert | Instagram

Gran sorpresa pel vídeo romàntic que ha compartit Vanesa Martín

Els fans de la cantant s’han mostrat molt sorpresos per aquesta gran exposició, ja que mai no havia volgut parlar de la seva vida personal i, encara menys, compartir imatges i escenes com aquestes. No se sap quant de temps fa que surten juntes, però les informacions que arriben a les revistes del cor situen l’inici en uns quants mesos enrere.

I qui és Julieta? Actriu mexicana amb una trajectòria televisiva molt llarga, al seu país d’origen la coneixen perquè ha treballat en algunes de les sèries i telenovel·les més exitoses dels últims anys. Que hagi treballat com a model i influencer ajuda a què la seva sigui també una cara reconeguda internacionalment, a més a més.

Ara que se sap que és l’enamorada de Vanesa Martín, de ben segur que els paparazzi i les revistes del cor la mantindran vigilada per poder esbrinar més detalls de la seva relació.

Vanesa Martín

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