Vanesa Martín vuelve a estar enamorada y ha presumido de novia a través de las redes sociales, lo que no había hecho nunca antes. Siempre muy reservada en cuanto a su vida privada, hasta hace poco parecía totalmente imposible que diera detalles públicamente de las historias amorosas que protagoniza. De hecho, los periodistas del corazón siempre se han quejado de que no explicara nada… Pues este silencio queda atrás, al menos ahora que ha comenzado a salir con una actriz mexicana que tiene ganas de gritar a los cuatro vientos que son muy felices juntas.

Julieta Grajales ha compartido un video que la muestra totalmente cautivada, con besos y caricias en escenas muy tiernas que han compartido con sus seguidores. Juntas han hecho un viaje a Portugal que han resumido en esta serie de videos, los que sacan a la luz que han iniciado una relación amorosa. Después de muchas especulaciones y muchos rumores nunca confirmados, finalmente podemos poner nombre a la nueva pareja de Vanesa Martín. La actriz de las telenovelas Lotería del crimen o El Chema la ha cautivado y la hace muy, muy feliz, tal como se desprende de estas imágenes tan románticas.

Las hemos podido ver recorrer las calles de Sintra, yendo en moto, paseando, comiendo y disfrutando de las vacaciones. El mensaje que escribe Julieta Grajales, también muy bonito: “Hay magia en ciertas sonrisas… echando de menos la tuya, Vanesa Martín”. ¿Y qué ha respondido la cantante? Ella siempre tan romántica, como en sus canciones: “Hay sonrisas en medio de la magia, recíproco”.

Vanesa Martín y Julieta confirman su relación | Instagram

Motos, amor y muchos besos entre Julieta y Vanesa Martín | Instagram

El beso que confirma la relación de Vanesa Martín y Julieta | Instagram

La pareja ha confirmado su relación en una colección de fotos privadas | Instagram

La cantante y la actriz también han ido de concierto | Instagram

Gran sorpresa por el video romántico que ha compartido Vanesa Martín

Los fans de la cantante se han mostrado muy sorprendidos por esta gran exposición, ya que nunca había querido hablar de su vida personal y, mucho menos, compartir imágenes y escenas como estas. No se sabe cuánto tiempo llevan juntas, pero las informaciones que llegan a las revistas del corazón sitúan el inicio hace unos meses.

¿Y quién es Julieta? Actriz mexicana con una trayectoria televisiva muy larga, en su país de origen la conocen porque ha trabajado en algunas de las series y telenovelas más exitosas de los últimos años. Que haya trabajado como modelo e influencer ayuda a que su rostro sea también reconocido internacionalmente, además.

Ahora que se sabe que es la enamorada de Vanesa Martín, con toda seguridad los paparazzi y las revistas del corazón la mantendrán vigilada para poder averiguar más detalles de su relación.