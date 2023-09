Sonsoles Ónega té nova parella i publiquen fotos i detalls de qui és ell

Sonsoles Ónega ha refet la seva vida sentimental. La nova presentadora estrella d’Antena 3 ha estat enxampada en unes fotos que demostren que té nova parella, el primer xicot que se li coneix després de la separació de l’arquitecte César Vidal el passat novembre. Ja feia dies que s’especulava amb aquest tema, ja que va dir-se que l’havien vist al Brasil en una actitud molt tendra amb un home.

Ara és la revista Diez Minutos qui confirma aquesta aventura amb un parell de fotos en les quals se’ls veu passejar junts i compartir confidències. Han pogut posar cara a Juan, un financer de 52 anys a qui hauria conegut a través d’amics en comú. Ja faria mesos que surten junts, diuen, però no se’ls havia pogut fotografiar fins ara. Ell té sis anys més que ella, però aquesta diferència d’edat no hauria estat un impediment ni molt menys.

Fa uns dies, expliquen, haurien viatjat junts fins a Galícia per passar uns dies romàntics a Baiona i tota la zona de les Rías Baixas. Fonts properes a la periodista diuen que està “il·lusionadíssima” amb aquesta nova relació i que la veuen “com a una adolescent”. De fet, haurien sentit una connexió molt forta i no haurien esperat gaire a provar sort com a parella.

Sonsoles Ónega té nova parella | Diez Minutos

Sonsoles Ónega dona una oportunitat a l’amor després de dues separacions

Sonsoles va casar-se el 2008 amb l’advocat Carlos Pardo, el pare dels seus dos fills de 12 i 9 anys. Se separarien el gener del 2020 i, poc després del divorci, se la va veure iniciar una altra relació amb l’arquitecte César Vidal. Amb ell, l’última parella que se li coneixia, va trencar el novembre de l’any passat després de dos anys de relació. Ara torna a donar una oportunitat a l’amor de la mà d’un expert en finances amb qui estaria encantada.

La presentadora d’Y ahora Sonsoles no és molt fan de donar explicacions sobre la seva vida privada. Sempre opta per l’hermetisme en aquest tema, així que és probable que tampoc no doni molts detalls sobre la nova aventura sentimental que tot just comença.