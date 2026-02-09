Nil Moliner ha estat molt sincer en l’entrevista que ha concedit a El Suplement de Catalunya Ràdio, on Roger Escapa ha volgut saber més detalls de la paràlisi facial que va patir fa uns mesos. L’exitós cantant català, conegut per cançons tan escoltades com Libertad, Aire, Som ocells o Vuela alto, va espantar-se de valent quan va notar que perdia la mobilitat de mitja cara el setembre passat. Justament es trobava en unes setmanes de descans enmig d’una gira molt exigent, quan va notar que alguna cosa no anava bé i va córrer cap al metge. Els especialistes li haurien dit que patia una paràlisi de Bell provocada, segurament, per l’estrès. Com es troba i què ha explicat d’aquell episodi?
“De vegades, encara em tremolen els ulls… però estic totalment recuperat“, ha avançat. Considera que la culpa la va tenir la barreja d’una època “de molta feina” i “un moment personal bastant complicat“: “Tot allò es va canalitzar en un problema de salut i va ser un gran ensurt“. En el seu cas, va tenir sort de posar-se en mans de professionals de seguida i ha tingut una recuperació molt ràpida en comparació a altres pacients: “Em van dir que podia trigar a curar-se entre dues setmanes i nou mesos. Ràpidament, vaig tenir clar que no podia estar nou mesos així”.
Tres setmanes després del seu diagnòstic, va començar a recuperar la mobilitat de la mitja cara que tenia paralitzada: “Allò em va venir en un període de descans, el que sempre em passa perquè em poso malalt sempre que descanso entre una gira i una altra. Ja sé que, quan m’aturo, estic un parell de dies molt refredat al llit”. Altres famosos no ho haurien tret a la llum, però ell sí que va voler compartir un vídeo en què mostrava que no podia moure mitja cara. Ho va fer, diu ara, per demostrar a altres malalts que s’ho podien prendre amb humor: “Ho vaig afrontar amb humor perquè feia molta gràcia, realment, ja que quan reia només em reia una part de la cara. Vam tenir nits eternes de riure amb els amics perquè vaig voler prendre-m’ho des de l’humor i que la vida seguís. Jo em trobava bé, simplement no em funcionava la cara“.
De fet, agraeix haver-ho compartit perquè molta gent li va recomanar que anés a rehabilitació i li va anar molt bé: “Jo no ho hauria fet i em va anar genial. Em feien massatges, estimulacions i uns exercicis bastant curiosos”. “Jo vaig voler compartir-ho a les xarxes per si podia ajudar algú que estigués vivint allò“, afegeix. Ell no podia cantar igual que sempre, ja que no podia pronunciar la lletra f o la p. Ara bé, tampoc no va haver de cancel·lar cap concert i tot va quedar en un ensurt.
Així va explicar públicament Nil Moliner que patia una paràlisi facial
Era setembre de l’any passat quan el cantant compartia un vídeo que va preocupar, i molt, els seus seguidors. En ell, efectivament se’l sentia comunicar que patia un problema de salut amb un gran somriure per evitar que la gent s’angoixés de debò. “Dir-vos que, com podeu veure, tinc una paràlisi facial moderada i és horrorós quan somric. Ja estic en mans de metges i no és res greu, és una inflamació del nervi facial que es veu que és supercomuna. Estic en tractament i faig aquest vídeo per dir que faré els concerts la setmana vinent, però volia que sabéssiu quina és la meva situació física. Anirem a tope i espero recuperar-me aviat. Realment és una cosa estranya, eh… un petó tort“.
En aquesta entrevista amb Roger Escapa, el cantant també ha deixat clar que està contentíssim per la publicació del seu nou disc Nexo. En ell, per exemple, hi ha un tema dedicat a un amic que va morir en un accident de trànsit: “Aquesta cançó és teràpia”. O, una altra, que dedica al sentiment d’enamorament que va començar a sentir a principis del 2025 quan va conèixer la seva parella actual: “M’he enamorat, sí, i és font d’inspiració per a les meves cançons“. Una entrevista que els fans agraïran, ja que permet conèixer-lo una mica més.