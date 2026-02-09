Nil Moliner ha sido muy sincero en la entrevista que ha concedido a El Suplement de Catalunya Ràdio, donde Roger Escapa ha querido saber más detalles de la parálisis facial que sufrió hace unos meses. El exitoso cantante catalán, conocido por canciones tan escuchadas como Libertad, Aire, Som ocells o Vuela alto, se asustó mucho cuando notó que perdía la movilidad de media cara el pasado septiembre. Justamente se encontraba en unas semanas de descanso en medio de una gira muy exigente, cuando notó que algo no iba bien y corrió al médico. Los especialistas le habrían dicho que sufría una parálisis de Bell provocada, seguramente, por el estrés. ¿Cómo se encuentra y qué ha explicado de aquel episodio?

«A veces, aún me tiemblan los ojos… pero estoy totalmente recuperado«, ha adelantado. Considera que la culpa la tuvo la mezcla de una época «de mucho trabajo» y «un momento personal bastante complicado«: «Todo aquello se canalizó en un problema de salud y fue un gran susto«. En su caso, tuvo suerte de ponerse en manos de profesionales enseguida y ha tenido una recuperación muy rápida en comparación con otros pacientes: «Me dijeron que podía tardar en curarse entre dos semanas y nueve meses. Rápidamente, tuve claro que no podía estar nueve meses así».

Tres semanas después de su diagnóstico, comenzó a recuperar la movilidad de la mitad de la cara que tenía paralizada: «Aquello me vino en un período de descanso, lo que siempre me pasa porque me pongo enfermo siempre que descanso entre una gira y otra. Ya sé que, cuando me detengo, estoy un par de días muy resfriado en la cama». Otros famosos no lo habrían sacado a la luz, pero él sí quiso compartir un vídeo en el que mostraba que no podía mover media cara. Lo hizo, dice ahora, para demostrar a otros enfermos que se lo podían tomar con humor: «Lo afronté con humor porque hacía mucha gracia, realmente, ya que cuando reía solo me reía una parte de la cara. Tuvimos noches eternas de risa con los amigos porque quise tomármelo desde el humor y que la vida siguiera. Yo me encontraba bien, simplemente no me funcionaba la cara«.

Nil Moliner explica de dónde vino la parálisis facial que sufrió | Instagram

De hecho, agradece haberlo compartido porque mucha gente le recomendó que fuera a rehabilitación y le fue muy bien: «Yo no lo habría hecho y me fue genial. Me hacían masajes, estimulaciones y unos ejercicios bastante curiosos». «Yo quise compartirlo en las redes por si podía ayudar a alguien que estuviera viviendo aquello«, añade. Él no podía cantar igual que siempre, ya que no podía pronunciar la letra f o la p. Ahora bien, tampoco tuvo que cancelar ningún concierto y todo quedó en un susto.

Así explicó públicamente Nil Moliner que sufría una parálisis facial

Era septiembre del año pasado cuando el cantante compartía un vídeo que preocupó, y mucho, a sus seguidores. En él, efectivamente se le sentía comunicar que sufría un problema de salud con una gran sonrisa para evitar que la gente se angustiara de verdad. «Deciros que, como podéis ver, tengo una parálisis facial moderada y es horroroso cuando sonrío. Ya estoy en manos de médicos y no es nada grave, es una inflamación del nervio facial que se ve que es supercomún. Estoy en tratamiento y hago este vídeo para decir que haré los conciertos la semana que viene, pero quería que supierais cuál es mi situación física. Iremos a tope y espero recuperarme pronto. Realmente es algo extraño, eh… un beso torcido«.

En esta entrevista con Roger Escapa, el cantante también ha dejado claro que está contentísimo por la publicación de su nuevo disco Nexo. En él, por ejemplo, hay un tema dedicado a un amigo que murió en un accidente de tráfico: «Esa canción es terapia». O, otra, que dedica al sentimiento de enamoramiento que comenzó a sentir a principios del 2025 cuando conoció a su pareja actual: «Me he enamorado, sí, y es fuente de inspiración para mis canciones«. Una entrevista que los fans agradecerán, ya que permite conocerlo un poco más.