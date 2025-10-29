La crisi de Miki Nadal: “He passat molta gana i gairebé acabo al carrer”

Miki Nadal ha concedit l’entrevista més sincera que se li recorda a Y ahora Sonsoles, el programa d’Antena 3 on ha reconegut que va haver-hi un moment de la seva vida en el qual gairebé acaba dormint al carrer. En una conversa molt dura, ha deixat l’humor aparcat per treure a la llum un episodi dramàtic del seu passat que pocs coneixien. Com va arribar a aquesta situació tan desesperada? Primer de tot, ens hem de situar en un any bastant llunyà perquè fa referència al moment en què va arribar a Madrid, disposat a provar sort en el món audiovisual.
Els seus pares no veien clar que ho deixés tot enrere per traslladar-se a la capital espanyola sense res sota el braç, però va fer-ho igualment. Reconeix haver estat “obsessionat” amb aconseguir treballar a televisió, uns primers anys que no van ser gens fàcils perquè encara no confiaven en ell i va arribar a passar “molta gana”. Miki Nadal confessa que va arribar a passar-ho “molt malament“, ja que no tenia “ni un duro“. Encara no s’explica, de fet, com no va acabar dormint al carrer… però diu que va estar-hi “molt a punt“.
Per tal d’exemplificar que greu va ser la situació econòmica que travessava, ha tret a la llum una anècdota molt descriptiva que permet que ens fem una idea de la desesperació que devia sentir en aquell moment: “Jo he passat gana, molta gana. I això no ho sap molta gent, però un dia creuant la Gran Vía de Madrid em vaig veure amb només 100 pessetes i vaig haver d’escollir entre un paquet de Ducados o un cafè amb llet. Vaig agafar el paquet perquè em treia més la gana”, ha deixat anar.
Miki Nadal parla de les filles i la dona, molt emocionat
En aquell moment, va adonar-se que no podia anar a pitjor i va convèncer-se a si mateix que havia d’anar cap a bé perquè no podia continuar així. Encara va passar tres o quatre anys a Madrid amb pocs dies i encara amb menys menjar. Qui el va salvar? Rafa de Miguel, una persona “molt bona” a qui li deu haver sortit del pou. De fet, té clar que no ho podria haver aconseguit sense l’ajuda dels seus amics. Les coses li han canviat molt, des de llavors. Ara, convertit en una figura conegudíssima de la televisió i amb les butxaques plenes. Així ho reconeix ell mateix: “Ara no tinc urgència de buscar-me la vida, ja tinc la casa pagada i tinc més temps d’estar a casa i amb més calma“.
Fa poc que ha estat pare de la tercera filla, tres nenes que l’omplen del tot: “Jo em dic a mi mateix padruelo, una barreja de pare i avi, perquè he estat pare amb 57 anys. Les meves filles són les dones que m’ancoren a terra, són tan achuchables“. Cap a la seva dona també són tot bones paraules: “És fantàstica“. Una entrevista íntima que permet que els seus fans coneguin diferents fases de la seva vida, del passat i també del present.