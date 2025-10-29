La crisis de Miki Nadal: «Pasé mucha hambre y casi acabo en la calle»

Miki Nadal ha concedido la entrevista más sincera que se le recuerda en Y ahora Sonsoles, el programa de Antena 3 donde ha reconocido que hubo un momento de su vida en el que casi acaba durmiendo en la calle. En una conversación muy dura, ha dejado el humor de lado para sacar a la luz un episodio dramático de su pasado que pocos conocían. ¿Cómo llegó a esta situación tan desesperada? Primero de todo, debemos situarnos en un año bastante lejano porque hace referencia al momento en que llegó a Madrid, dispuesto a probar suerte en el mundo audiovisual.

Sus padres no veían claro que lo dejara todo atrás para trasladarse a la capital española sin nada bajo el brazo, pero lo hizo igualmente. Reconoce haber estado «obsesionado» con conseguir trabajar en televisión, unos primeros años que no fueron nada fáciles porque aún no confiaban en él y llegó a pasar «mucha hambre». Miki Nadal confiesa que llegó a pasarlo «muy mal«, ya que no tenía «ni un duro«. Aún no se explica, de hecho, cómo no acabó durmiendo en la calle… pero dice que estuvo «muy cerca«.

Para ejemplificar lo grave que era la situación económica que atravesaba, ha sacado a la luz una anécdota muy descriptiva que permite hacernos una idea de la desesperación que debía sentir en aquel momento: «Yo he pasado hambre, mucha hambre. Y esto no lo sabe mucha gente, pero un día cruzando la Gran Vía de Madrid me vi con solo 100 pesetas y tuve que escoger entre un paquete de Ducados o un café con leche. Cogí el paquete porque me quitaba más el hambre», ha dejado caer.

Miki Nadal confiesa que estuvo a punto de tener que dormir en la calle

Miki Nadal habla de las hijas y la esposa, muy emocionado

En aquel momento, se dio cuenta de que no podía ir a peor y se convenció a sí mismo de que debía ir hacia mejor porque no podía continuar así. Aún pasó tres o cuatro años en Madrid con pocos días y aún con menos comida. ¿Quién lo salvó? Rafa de Miguel, una persona «muy buena» a quien le debe haber salido del pozo. De hecho, tiene claro que no lo podría haber logrado sin la ayuda de sus amigos. Las cosas le han cambiado mucho desde entonces. Ahora, convertido en una figura muy conocida de la televisión y con los bolsillos llenos. Así lo reconoce él mismo: «Ahora no tengo urgencia de buscarme la vida, ya tengo la casa pagada y tengo más tiempo de estar en casa y con más calma«.

Hace poco que ha sido padre de la tercera hija, tres niñas que lo llenan del todo: «Yo me llamo a mí mismo padruelo, una mezcla de padre y abuelo, porque he sido padre a los 57 años. Mis hijas son las mujeres que me anclan a tierra, son tan achuchables«. Hacia su esposa también son todas buenas palabras: «Es fantástica«. Una entrevista íntima que permite que sus fans conozcan diferentes fases de su vida, del pasado y también del presente.