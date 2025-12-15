El pitjor record d’Elena Furiase: “Em van intentar segrestar”

Elena Furiase ha estat famosa des que va néixer, ja que forma part d’una de les famílies amb més artistes per càpita de tota Espanya: els Flores. Ella és la filla de la Lolita i, per tant, neta d’El Pescaílla i Lola Flores. En el seu cas, no s’ha dedicat a la música però sí a la interpretació perquè treballa d’actriu des que era ben joveneta. Algun dels seus papers més importants els ha tingut a El Internado d’Antena 3 o Amar es para siempre. Viure rodejada dels flaixos dels fotògrafs no és fàcil, sobretot si tanta gent et reconeix pel carrer. En el seu cas, va experimentar la pitjor cara de la fama quan van intentar segrestar-la quan només tenia 17 anys.
“Un home va intentar segrestar-me”, ha pronunciat a la catifa vermella. En aquesta intervenció que recull Diez Minutos, ha rememorat un episodi molt desagradable quan un senyor gran va intentar ficar-la a dins d’un cotxe: “No ho va aconseguir… però ho va intentar. Jo tenia 17 anys i vivíem a La Moraleja, no se m’oblidarà mai. Estava a la parada de l’autobús amb els casos mentre escoltava música i, per davant meu, va passar un parell de vegades un cotxe antic de color bordeus”.
“Va aturar-se davant meu i va baixar-se d’allà un home bastant gran. Va obrir la porta, se’m va quedar mirant i em va preguntar si volia que em portés a algun lloc. Li vaig dir que no, que estava esperant una amiga encara que era mentida. Va obrir-me la porta del copilot i va agafar-me de la cara. Vaig poder sortir corrents i vaig anar cap a casa meva mentre el sentia demanar-me que no expliqués res. Per sort, encara som aquí“, ha recordat.
Elena Furiase parla de salut mental i la mort del tiet
L’actriu ha parlat amb la premsa en la seva aparició als Premis Forqué, que han volgut saber com estava ara que la cosina està triomfant amb el documental sobre la mort del seu tiet Antonio Flores: “L’he vist dues vegades, però trigaré a tornar-lo a veure perquè és maco… però també dolorós. El documental obre una ferida i veus d’on ve la teva família, amb tant d’amor i felicitat fins que va canviar i tot va passar a ser dolor. Recordo amb el meu germà i els meus cosins plorar de melancolia i pena, de no poder tenir-lo ara”.
Aquest Nadal el viurà en família, unes festes que gaudeix encara més des que és mare: “Ara són més tranquil·les i divertides. M’agraden molt perquè les visc amb molta il·lusió”. Ha treballat molt els últims anys, però ara s’ho està prenent amb més calma i està centrada en tenir una bona salut mental: “La feina no ho és tot, la salut va per davant. A mi em va jugar una mala passada fa un temps, quan notava que alguna cosa no anava bé i creus que estaves boja“.
“Després t’adones que existeix la salut mental, que té nom i tractament. Vaig veure les coses d’una altra manera i vaig ser més conscient de tot. La meva psicòloga m’ha salvat emocionalment”, ha prosseguit en una entrevista que serveix per conèixer-la una mica més.