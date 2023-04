Edurne, criticada pels milers d’euros que malbarata en una afició friqui

Edurne ha rebut per totes bandes per l’última entrevista que ha concedit. La cantant, que es va fer famosa en la seva participació a Operación Triunfo, actualment viu a Manchester amb David De Gea i la filla que tenen en comú. Si s’està parlant d’ella ara és per la quantitat de diners que s’ha gastat en una col·lecció de ninos, els famosos Funkos, pels quals sentiria una autèntica perdició.

Aquesta seria una de les seves obsessions més estranyes, tal com ha confessat ella mateixa en una aparició recent a Antena 3. En un vídeo en el seu perfil d’Instagram, ha compartit una imatge que mostra l’habitació que els hi té dedicada… I és que diu que en té més de 750 figuretes. Normalment costen menys de 20 €, encara que hi ha alguns models que poden arribar a tenir preus molt i molt més cars.

Edurne, criticada per la col·lecció de Funkos | Instagram

A El País ha dit que dos dels seus amics li van regalar un Funko el 2017, moment en el qual va començar a obsessionar-se amb el tema: “El primer que em van donar era un de Rapunzel, una de les meves pel·lícules preferides de Disney. Després un altre amic em va regalar un de Joc de Trons i quan vaig tenir-ne tres, vaig pensar que quedaven macos. Vaig investigar a Internet i quan vaig veure que n’hi havia tants de pel·lícules i cantants, no vaig poder parar. Una vegada em va passar que vaig veure un que no tenia i vaig dir que el compraria després. Quan vaig tornar, ja no hi era i vaig decidir que allò no em tornaria a passar. Funko que veig, m’agrada i no tinc; doncs Funko que m’emporto”.

Diu que vol tots els Funkos de Joc de Trons, així com els de Disney: “Sempre embogeixo, els tinc gairebé tots i de tota mena de mides“. De fet, explica que el seu representant l’ha ajudat a completar la col·lecció de Toy Story: “Els tinc tots. Si semblés un que no tingués, pagaria com a molt 100 € i ja em sembla una bogeria”. Per una altra banda, diu que li encantaria que fessin figueretes d’aquestes de les Spice Girls perquè li encanten: “Em fa molta ràbia que no hi hagi d’elles. Sé que el dia que els treguin arrasaran perquè hi ha moltíssim fenomen fan darrere”.

Allau de crítiques a Edurne per malbaratar tants diners en una col·lecció

A Twitter molts l’han criticat per tenir una habitació dedicada a aquesta passió, ja que creuen que això ho fa perquè té molts diners i perquè no ha de netejar ella: “Com es nota que ells no són els que netegen a casa”, “Com es nota que els sobra la pasta“, “La gent està fatal”, “Prova número 63839596381 que els rics no tenen bon gust”, “Jo i la gent passant gana”, “10 anys a Manchester van bé, la veritat” i “Col·leccionar Funkos és la síndrome de Diògenes dels rics”.

Cómo se nota que ellos no son los que limpian en casa… — Piruleta de menta (@Piruletadementa) April 10, 2023

Cómo se nota que le sobra la pasta — Tuco™️ (@vicnteerm) April 10, 2023

La gente está fatal — Readme 🖕🏻 (@yo_con_H) April 10, 2023

Prueba n° 63839596381 de que los ricos no tienen buen gusto — ProffessorLeviosaaa (@ProfesorLeviosa) April 10, 2023

Joder, y la peña pasando hambre — José Ramón (@jr_nv) April 10, 2023

10 años en Manchester cunden bastante, la verdad — Claroquesi (@klaroquesiguapi) April 11, 2023