Edu Soto ha preocupat els seus seguidors, als qui els ha explicat que ha hagut d’acudir a l’hospital enmig de la gira. La seva obra de teatre, anomenada Wanted se busca, l’està fent recórrer escenaris de tota Espanya i no ha estat fàcil prendre la decisió d’aturar-ho tot. Ara bé, un problema de salut l’ha forçat a fer-ho i ha acudit a Urgències quan ja no podia aguantar més. La culpa? Unes picades gegants al braç que li han provocat “picors inimaginables” durant una setmana sencera.
Ell mateix ha estat l’encarregat de treure a la llum aquesta situació, com dèiem, quan ha publicat una fotografia al seu perfil d’Instagram. En ella, es veu l’actor i humorista estirat i amb el braç ple d’unes ronxes molt grans que demostren que se li han infectat les picades.
En el text que l’acompanya, reconeix que han estat uns últims dies complicada: “Una setmana de picors inimaginables… Gràcies pel tracte exquisit en l’hospital de Mèrida ahir al matí i per l’aplaudiment tan maco a la nit”. “Per fi ja estic millor i a punt de pujar a l’escenari a Badajoz! A acabar un cap de setmana intens de feina”, ha afegit.
Edu Soto acudeix a l’hospital enmig de la gira
D’aquesta manera se sap, doncs, que la intervenció dels metges va ajudar-lo a poder trobar-se millor i ser capaç de continuar amb la funció com si res no hagués passat.
La imatge de les ronxes sembla indicar que podrien haver estat produïdes per la picada d’un insecte i la seva disposició -agrupades, amb un punt central i gairebé en línia- fa pensar que es podria tractar de xinxes o puces que acostumen a fer picades múltiples. El català no ho ha especificat, cosa que ha fet que es generés molta curiositat entre els seus seguidors.
S’han publicat missatges de preocupació i alarma, però sobretot d’ànims i bons desitjos.