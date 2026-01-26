Edu Soto ha preocupado a sus seguidores, a quienes les ha contado que ha tenido que acudir al hospital en medio de la gira. Su obra de teatro, llamada Wanted se busca, le está haciendo recorrer escenarios de toda España y no ha sido fácil tomar la decisión de parar todo. Sin embargo, un problema de salud lo ha obligado a hacerlo y ha acudido a Urgencias cuando ya no podía aguantar más. ¿La culpa? Unas picaduras gigantes en el brazo que le han provocado “picazón inimaginable” durante una semana entera.

Él mismo ha sido el encargado de sacar a la luz esta situación, como decíamos, cuando ha publicado una fotografía en su perfil de Instagram. En ella, se ve al actor y humorista acostado y con el brazo lleno de unas ronchas muy grandes que demuestran que se le han infectado las picaduras.

En el texto que la acompaña, reconoce que han sido unos últimos días complicados: “Una semana de picazón inimaginable… Gracias por el trato exquisito en el hospital de Mérida ayer por la mañana y por el aplauso tan bonito por la noche”. “Por fin ya estoy mejor y a punto de subir al escenario en Badajoz! A terminar un fin de semana intenso de trabajo”, ha añadido.

Edu Soto acude al hospital en medio de la gira

De esta manera se sabe, pues, que la intervención de los médicos le ayudó a poder encontrarse mejor y ser capaz de continuar con la función como si nada hubiera pasado.

La imagen de las ronchas parece indicar que podrían haber sido producidas por la picadura de un insecto y su disposición -agrupadas, con un punto central y casi en línea- hace pensar que se podría tratar de chinches o pulgas que suelen hacer picaduras múltiples. El catalán no lo ha especificado, lo que ha generado mucha curiosidad entre sus seguidores.

La foto de Edu Soto que ha preocupado a los seguidores | Instagram

Se han publicado mensajes de preocupación y alarma, pero sobre todo de ánimos y buenos deseos.