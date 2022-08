Chris Rock compara Will Smith amb un raper empresonat per homicidi

La resposta de Chris Rock a la bufetada de Will Smith ha tardat en arribar, però finalment ho ha fet. Quatre mesos després del sonat incident que va acabar amb la prohibició a Will Smith d’assistir a la cerimònia dels Oscar durant els pròxims deu anys, l’humorista s’ha pronunciat i ha carregat durament contra l’actor. Això demostra que la reconciliació entre ells dos està lluny malgrat les constants mostres de penediment de Will Smith i les seves disculpes. Chris Rock li ha respost carregant durament contra ell durant una de les actuacions de la gira de monòlegs que fa als Estats Units.

“Tothom està intentant fer-se la ‘puta’ víctima… Llavors, si tots diuen ser-ho, ningú escoltarà a les que de veritat ho són”, ha dit en clara referència a l’últim vídeo de Will Smith on, trist, recorda la bufetada que li va donar a Chris Rock en plena cerimònia d’entrega dels Oscars, que, de fet, va guanyar. Chris Rock va anar més enllà i va comparar a Will Smith amb el raper nord-americà Suge Knight, que està a presó per un homicidi. L’ha comparat amb un joc de paraules mesclant el nom d’un amb el cognom de l’altre: “Inclús quan Suge Smith em va donar una hòstia, vaig anar a treballar el dia següent perquè tinc fills i els hi he de donar de menjar”.

Chris Rock ja es va recordar de Will Smith a Nova York

“Qualsevol que digui que les paraules fan mal mai ha rebut una bufetada a la cara”, ha continuat en el seu monòleg. No ha estat l’única vegada que el còmic ha recordat l’incident amb Will Smith. Al Madison Square Garden de Nova York també va parlar d’ell quan l’actor Kevin Hart va portar-li una cabra a l’escenari a qui va anomenar Will Smith. Volia regalar-li l’animal al còmic, que va rebutjar-lo dient que no es faria càrrec d’aquesta “merda”.