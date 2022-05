Més detalls de la malaltia de Charlène de Mònaco: convulsions i epilèpsia

Charlène de Mònaco ha protagonitzat titulars escandalosos per la seva salut des de l’any passat, quan va haver d’ingressar en un hospital de Sud-àfrica per una infecció a la boca que va derivar en problemes de salut més greus. La primera operació no va anar bé, el que va forçar-la a continuar ingressada més temps del que es pensaven en un principi. Però no només això, sinó que van haver d’intervenir la dona del príncep Albert en dues ocasions més. El post-operatori va ser duríssim, fins al punt que ni tan sols era capaç de menjar per si mateixa. Doncs bé, ara s’ha sabut que tot just després d’una de les operacions va patir un atac epilèptic que ho va empitjorar tot encara més.

La casa reial del principat ha mantingut la seva evolució una mica en secret, ja que han anat informant al respecte amb comptagotes. Qui revela aquesta última informació no són ells, és clar, sinó una revista del país d’origen de la Charlène anomenada You: “Va ser un moment molt dur per a ella amb convulsions i complicacions“. Expliquen que aquest tipus de convulsions són comuns en casos d’infeccions greus i de febre molt alta.

Charlène de Mònaco, protagonista d’una revista sud-africana | You

Charlène, amb problemes de salut i matrimonials

L’exnedadora va haver de ser ingressada d’urgència a l’hospital de Durban en patir aquest episodi epilèptic, el que hauria preocupat molt el seu entorn. Una font propera revela que aquella operació havia estat especialment difícil i que Charlène no va poder descansar prou, el que va acabar provocant aquesta crisi. Cal recordar que diversos mitjans de comunicació van informar que la sud-africana va estar “a punt de morir”. Afortunadament, el seu estat va millorar i va poder tornar a Mònaco per descansar. Va ser en aquell moment que van decidir que el millor seria ingressar-la en una clínica a Suïssa perquè pogués acabar de recuperar-se sense la pressió dels mitjans.

Cal destacar que va estar més de sis mesos sense poder ingerir sòlids per culpa de les cirurgies que li havien realitzat. Només podia beure líquids a través d’una palleta, el que va provocar que perdés “gairebé la meitat” del seu pes corporal. La mateixa font explica que tots aquests problemes van afectar-la molt també a nivell psicològic, ja que no podia rebre visites i tampoc agafar un avió per tornar amb la seva família. Atrapada a Sud-àfrica, “molt malalta i exhausta”. Els psicòlegs de la clínica en la que ha estat l’haurien ajudat a deixar tota la por i la preocupació enrere, ara que sembla que ha pogut superar la infecció definitivament i que torna a estar a casa.

Charlène de Mònaco reapareix en una foto familiar | Instagram

No va rebre l’alta fins fa un parell de setmanes, quan els metges van considerar que seria positiu per a ella tornar a casa amb el marit i els fills. Quin és el problema? Que ara diuen que ella no vol continuar fent el paperot i que vol oficialitzar la seva separació. Fa temps que les revistes especulen amb la possible ruptura de la parella, la que sembla que hauria arribat a un punt de no retorn. Després de l’infern que ha viscut, Charlène només vol desaparèixer i traslladar-se a viure fora de Mònaco amb un bon sou sota el braç. Continua casada amb el príncep Albert, que hauria acceptat passar-li una pensió de 12 milions d’euros l’any a canvi de quedar-se ell la custòdia dels bessons que tenen en comú.

Tot això són especulacions, ja que cap membre de la família reial ho ha confirmat. Sigui com sigui, aquesta informació explicaria que Charlène estigui travessant un moment tan complicat amb problemes de salut i també amorosos.