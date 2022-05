Albert i Charlène de Mònaco: 12 milions d’euros i vides separades

Charlène de Mònaco ha tornat a la vida pública després de pràcticament un any desapareguda. La dona del príncep Albert va tenir problemes mèdics greus per culpa de tres operacions de laringe, el que la va forçar a quedar-se a Sud-àfrica ingressada durant sis mesos. En tornar a casa, van decidir que ingressés en una clínica de rehabilitació molt luxosa a Suïssa per la que pagaven 43.000 € setmanals. Després de molta teràpia, els metges li han donat l’alta en considerar que ja està recuperada. Això va motivar que des de la casa reial li demanessin que posés en la primera foto oficial amb el marit i els fills. No contents amb això, també van voler que acudís al primer acte oficial.

Va anar prou bé i la repercussió mediàtica per la seva tornada va ser molt elevada, així que van organitzar una altra aparició la setmana següent. De no fer-ne cap en un any, a protagonitzar-ne dos en només quinze dies. Ara moltes revistes del cor es pregunten si realment es troba tan bé com volen fer pensar, el que ha donat ales a alguns per investigar per què ha tornat ara i d’aquesta manera.

La revista francesa Voici assegura que l’exnedadora s’ha vist forçada a tornar a un acte públic per diners, ja que tindria signat un contracte amb el marit. En aquest document, es diria que la casa reial de Mònaco s’hauria compromès a pagar-li 12 milions d’euros anuals a canvi de la seva aparició en diversos actes públics. És per això que ha aparegut aquesta setmana en un partit de rugbi, per exemple. La premsa francesa va una mica més enllà i assegura que, a més a més, en aquest contracte entre el matrimoni s’especificaria el desig de Charlène de traslladar-se a viure a Suïssa tota sola per fugir de l’expectació dels mitjans de comunicació.

L’Albert hauria acceptat i, efectivament, li donaria un sou/pensió de dotze milions l’any perquè pugui mantenir-se allà. En aquest document hi hauria moltíssimes condicions, com és lògic. Charlène començarà a viure sola en un altre país sense els nens, que continuaran vivint a Mònaco com a hereus del principat. És d’esperar que en el matrimoni s’imposi un règim de visites perquè els petits puguin veure la mare, que estaria farta d’interpretar un paper. La relació amb el príncep mai no ha estat bona i sembla que no vol continuar fent veure que estan junts. Aquesta seria la prova definitiva d’una separació anunciada de la que s’ha parlat des de fa anys.

Charlène de Mònaco, amb els dos fills en la seva darrera aparició pública | Instagram

Charlène de Mònaco, en la primera foto oficial | Instagram

Les revistes indaguen sobre el matrimoni de Charlène i Albert de Mònaco

Ara que s’ha filtrat aquesta informació sobre el matrimoni de Mònaco, són molts aquells que aprofiten per col·locar-los en el centre de la diana i començar a deixar caure que no estarien tan bé com sembla. Mai no s’ha cregut que siguin un matrimoni convencional, tendre i estable. De fet, sempre els han envoltats els rumors d’infidelitats i s’ha arribat a dir que la seva relació funciona només de cara a l’opinió pública. Molts creuen que fan vides separades pràcticament des que es fes oficial la seva relació, de la que han tingut dos nens bessons.

En cas de confirmar-se que realment tenen un contracte que obliga Charlène a aparèixer en públic, es confirmaria una mica que el seu és un matrimoni de conveniència. Tot són especulacions de la premsa francesa, és clar, però el que queda clar és que ells no fan massa per intentar deixar enrere aquests comentaris cruels. Pràcticament no es deixen veure en públic i, quan ho fan, tampoc no és que siguin els més tendres del món.