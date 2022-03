Així és la clínica de Charlène de Mònaco: tot luxe per 43.000 € setmanals

Charlène de Mònaco ha tornat a casa després de quatre mesos ingressada en una clínica especialitzada en salut mental. El postoperatori que ha passat ha estat molt dur per a ella, així com veure’s sola a Sud-àfrica durant més de mig any. Ara que sembla que la recuperació avança prou bé, la dona del príncep Albert descansa amb ell i els fills després d’una separació molt llarga. És en aquest moment quan el diari alemany Bild aprofita per revelar quin ha estat el centre que han escollit per a ella, l’espai en el que ha estat reclosa aquest temps. Es tracta d’una clínica de superluxe a Suïssa, molt a prop de Montreux i Ginebra. S’anomena Clinique Les Alpes per la seva excepcional situació geogràfica, enmig del bosc i amb vistes privilegiades als Alps.

En la seva pàgina web deixen clar que es tracta d’una de les millors clíniques de salut mental i addiccions de tot el món, amb instal·lacions increïbles, SPA, biblioteca, professionals reconeguts, restaurant amb xefs reconeguts, totes les atencions i la promesa als pacients que allà obtindran “una privacitat extrema“. Tot això no és barat, òbviament… El preu? Ni més ni menys que 43.000 € setmanals. Tenint en compte que la princesa monegasca s’hi ha estat quatre mesos, hauria pagat gairebé 700.000 € en la seva recuperació.

El mitjà alemany explica que la clínica, ubicada en un antic castell, és propietat de l’inversor britànic Patrick Wilson. Amb aquest projecte hauria volgut crear “un centre per a pacients rics” amb tota mena de problemes i una gran necessitat de discreció. Entre els pacients es trobarien fills de multimilionaris, cantants i famosos d’arreu.

Així és la clínica en la qual ha estat ingressada Charlène de Mònaco | Les Alpes

Les habitacions estan decorades amb molt de gust i també gaudeixen de vistes a les muntanyes. El balneari, que ocupa una planta sencera, ofereix diversos tractaments als pacients. A més a més, compta amb un gimnàs amb entrenadors personals, classes de ioga i pilates entre moltes altres disciplines.

I així són els interiors de la clínica suïssa en la que han confiat | Les Alpes

La princesa de Mònaco ha confiat en un centre de molt de prestigi, en el que l’haurien ajudat a recuperar-se de la seva “fatiga extrema” després d’una experiència tan traumàtica com la que va viure a Sud-àfrica. Va ser allà on va patir una infecció a la laringe que es va complicar tant que va necessitar tres operacions per posar-hi remei.