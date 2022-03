Charlène de Mònaco surt de la clínica després d’uns mesos horribles

Finalment, bones notícies de Charlène de Mònaco. Els monegascos han estat realment preocupats sobre el seu estat de salut, especialment des que la Casa Reial comuniqués que havia hagut de ser ingressada en una clínica per culpa dels problemes físics i psicològics que li havien causat les múltiples operacions a les que va sotmetre’s a Sud-àfrica. Després de quatre mesos aïllada i pràcticament sense poder veure ni tan sols al príncep Albert i els dos fills que tenen en comú, asseguren que ha tornat al país: “Com a resultat de la reconfortant recuperació de la princesa Charlène i l’aprovació dels seus metges, la parella reial es complau en anunciar que la princesa continuarà la convalescència a Mònaco amb el seu marit i fills al seu costat”, resa el comunicat que acaben d’emetre.

Anuncien que ja es troba a Palau i afegeixen que esperen que pugui tornar als actes oficials d’aquí a poc temps, “tan aviat com la seva salut sigui prou forta”. Ara bé, deixen clar que encara queda una mica per poder veure-la com si res: “Per aconseguir que tingui una recuperació completa, i com que encara necessita pau i tranquil·litat, la princesa demana que la seva vida privada continuï respectant-se en l’entorn familiar”. La família reial ha emès aquestes paraules precisament el dia de l’aniversari del príncep Albert, una data especial que aprofiten per celebrar que pugui gaudir del 64è aniversari en companyia de la seva dona.

Albert i Charlène de Mònaco, amb els fills en l’última imatge oficial | Instagram

Charlène, el marit i els fills es reuneixen per primer cop des del Nadal, quan els metges van permetre a la princesa rebre la seva visita. Ara continuarà recuperant-se des de casa, un clar senyal que el tractament de xoc i l’ingrés han funcionat. Ara toca que s’acabi de recuperar abans de tornar gradualment a la vida pública, un moment que desitgen tots els monàrquics de Mònaco i els fans de la princesa d’arreu. Queda clar que el millor regal per a l’Albert de Mònaco ha estat el retorn de la dona, el que ha permès que la família es reuneixi després de molts mesos separats.