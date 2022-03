Antonio Orozco parla per primera vegada de la seva nova parella

Antonio Orozco va sorprendre els seguidors en anunciar, a finals de gener, que havia estat pare de la seva segona filla unes setmanes abans. El cantant català sempre ha estat molt discret pel que fa a la seva vida privada, fins al punt que ni tan sols se sabia que tenia parella… i molt menys que estava embarassada. L’exitós artista va perdre la mare del seu primer fill fa uns anys, quan va morir de càncer. Des de llavors sempre havia estat sol amb el Jan, que acaba de fer 13 anys.

El coach de La Voz ha concedit una entrevista a María Casado en el seu programa de TVE, en el que ha parlat per primera vegada de la seva nova parella. No ha volgut revelar com es diu, però s’ha referit a ella com “una supercampiona“: “La nostra filla, la petita Antonella, és l’alegria de la nostra vida. Quan la seva mare va ingressar per donar a llum, jo tenia 49 anys. Ara bé, quan va néixer… vaig passar a tenir-ne 29. La vida no em permet viure d’una altra manera ara”.

I com ha viscut aquesta ampliació de la família el fill gran en plena adolescència? “El meu fill està aprenent a ser germà gran. Intento transmetre-li com són les coses i com les visc jo, així com també feia la seva mare… que en pau descansi”.

Antonio Orozco publica la primera foto amb els dos fills | Instagram

El cantant presentava així la filla | Instagram

Antonio Orozco ha promocionat el nou projecte que ha estrenat amb José Mercé, un tema molt pur en el que parlen dels drames que han viscut i compartit. Per al cantant, la música ho és tot. Ara bé, pocs saben que abans de dedicar-s’hi professionalment, va estudiar una carrera universitària que no té res a veure amb la música: “No m’imagino fent una altra cosa i no sé com vaig poder fer una altra cosa abans. Jo vaig estudiar informàtica, sóc programador i em dedicava a les telecomunicacions. M’anava bé i era feliç. Tenia tot el que es podia de tenir, però tenia la sensació que hi havia alguna cosa incompleta. La música té ànima i una capacitat maca que és que no demana permís. Has d’anar amb compte, perquè hi ha vegades que la música explica més coses sobre tu mateix”.