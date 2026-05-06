Veolia registra un creixement del 5,1% en el primer trimestre i confirma els seus objectius

Veolia va mantenir un creixement de l’activitat en el primer trimestre de 2026, impulsat per la demanda de serveis essencials i de seguretat ecològica. La companyia va tenir un creixement resilient de la facturació del +2,1% que va aconseguir els 11 427 milions d’euros. Va aconseguir un acompliment operatiu en línia amb l’objectiu anual, amb un Ebitda d’1 766 milions d’euros, amb un augment del 5,1%.
El creixement en l’activitat de l’Agua va ser del 2,0% i de l’Energia del 4,1%, mentre que es va aconseguir estabilitat en Residus (-0,1%). Aquestes dades es van obtenir amb un bon creixement internacional (del 3,1% a Amèrica, Àsia-Pacífic i Àfrica- Orient Mitjà).
A la regió d’Ibèria, la facturació va ascendir a 711 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 3,2% a perímetre i tipus de canvi constants. El creixement està impulsat per la bona evolució de l’activitat de l’Agua, que es beneficia d’una revisió favorable de les tarifes a Espanya. L’augment dels volums i les obres en l’activitat Energia permet compensar la disminució del preu de l’energia;
Estelle Brachlianoff, CEO de Veolia, ha declarat que “l’acompliment del primer trimestre de Veolia posa de manifest la solidesa del perfil de creixement del Grup i confirma les seves excel·lents perspectives de desenvolupament. Centrat en la seguretat ecològica, Veolia respon a necessitats crítiques creixents, i el nostre model de negoci ens fa poc sensibles als cicles econòmics o a la inflació”.
Va dir que, “amb un creixement orgànic de la nostra facturació del 2,1% excloent el preu de l’energia, i una notable progressió del nostre Ebitda del 5,1%, vam demostrar la nostra capacitat per a generar resultats, al mateix temps que mantenim la nostra disciplina operativa amb 96 milions d’euros en guanys d’eficiència en el primer trimestre”.
Així mateix, va indicar que continuen “amb determinació la transformació del perfil del Grup cap a la internacionalització i les tecnologies. Així, en el primer trimestre hem continuat desenvolupant ofertes innovadores amb l’adquisició realitzada a Austràlia en l’àrea de la descontaminació de PFAS, i hem superat les principals etapes que ens permetran culminar l’adquisició estratègica de Clean Earth als Estats Units d’aquí a la fi de juny”.
“La innovació és el nucli de la nostra estratègia. Hem anunciat un ambiciós pla per a accelerar la nostra presència en el sector dels centres de dades i la microelectrònica, amb l’objectiu d’aconseguir més de mil milions d’euros d’ingressos anuals d’aquí a 2030. Paral·lelament, ens comprometem a duplicar la proporció de guanys d’eficiència operativa derivades de la digitalització i la intel·ligència artificial per a aconseguir un 50% d’aquí a 2030. Confirmem amb confiança els nostres objectius per a 2026 i la trajectòria del nostre pla *GreenUp. Junts, construïm la seguretat ecològica del demà”, va afegir.
Veolia va aconseguir un acompliment operatiu en línia amb l’objectiu anual, amb un Ebitda d’1 766 milions d’euros, amb un augment del 5,1%, dins del rang objectiu d’entre 5% i 6%), i un augment del marge de +73 punts bàsics. Per part seva, el EBIT corrent va augmentar un 7,2%, aconseguint els 971 milions d’euros.
El deute financer net es va mantenir sota control en 20.797 milions d’euros, amb una millora significativa del flux de caixa lliure net gràcies a una gestió estricta de les inversions industrials i del capital circulant.
La companyia va assenyalar que “aquests positius resultats” s’han aconseguit en un període de transformació contínua del perfil del Grup Veolia cap a la internacionalització i les tecnologies. Així, Veolia afirma la finalització imminent de l’adquisició de Clean Earth en l’activitat de Residus Perillosos als Estats Units, prevista per a juny de 2026, després de la obetnción de les aprovacions de les autoritats de competència i dels accionistes de Enviri.
D’altra banda, Veoñoa destaca el procés de desinversions llest en el marc del pla de generació de més de 2.000 milions d’euros a executar en els dos anys posteriors al tancament de l’operació Clean Earth; i la integració completa en Tecnologies de l’Agua després de la compra de participacions minoritàries en 2025, avançant favorablement, amb 30 milions d’euros de sinergies ja realitzades dels 90 milions previstos per a 2027, la qual cosa demostra la sòlida experiència adquirida.
Addicionalment, Veolia destaca la innovació per a recolzar les ambicions de creixement i eficiència més enllà del seu pla estratègic GreenUp. D’aquesta manera, apunta que accelera el seu creixement en el sector dels centres de dades i la microelectrònica, amb l’objectiu d’aconseguir els 1 000 milions de facturació anual en aquests dos mercats d’aquí a 2030.
El Grup es recolzarà en les seves tecnologies patentades i en la seva experiència a escala internacional per a respondre a la creixent demanda de solucions integrades en l’àrea de la gestió de l’aigua, la producció d’energia local i el tractament de residus perillosos.
A més, Veolia assenyala que preveu aprofitar plenament el potencial de les solucions digitals i basades en la intel·ligència artificial per a recolzar el seu pla d’eficiència recurrent superior a 350 milions d’euros anuals. El Grup aspira, en particular, a duplicar la proporció de guanys d’eficiència derivades de la digitalització i la IA per a aconseguir el 50% de l’eficiència operativa d’aquí a 2030, enfront del 23% en 2025. Amb tot això, Veolia confirma els seus objectius per a 2026 i destaca que la trajectòria del Pla Estratègic GreenUp queda plenament confirmada.