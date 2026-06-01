Un de cada sis individus en edat reproductiva té problemes de fertilitat

IVI va assenyalar que la infertilitat no és un problema minoritari i que l’Organització Mundial de la Salut la reconeix com una malaltia del sistema reproductiu i estima que afecta a un de cada sis individus en edat reproductiva a tot el món. “Aquesta realitat ha convertit la reproducció assistida en una resposta mèdica cada vegada més rellevant per a dones, homes i parelles que necessiten ajuda per a aconseguir un embaràs”.
Va afegir que a Espanya l’accés a les tècniques de reproducció assistida ha crescut de forma sostinguda durant les últimes dècades. “El nostre país compta amb un marc legal avançat que permet tractaments per a parelles heterosexuals, parelles de dones i dones sense parella masculina, situant la medicina reproductiva com una opció consolidada dins del sistema sanitari i social”.
“La reproducció assistida ha evolucionat de manera extraordinària en les últimes tres dècades. Avui podem oferir solucions per a la gran majoria dels casos que arriben a la nostra consulta. Però el més important no és només tenir bones taxes d’èxit, sinó assegurar-nos que cada pacient rep el tractament més adequat per al seu cas des del primer moment, sense perdre temps ni energia en opcions que no són les indicades per a ella”, va manifestar el doctor Agustín Ballesteros, director de IVI Barcelona, amb més de 30 anys d’experiència.
La reproducció assistida no és un únic tractament, sinó un conjunt de tècniques mèdiques que s’adapten a cada diagnòstic. L’edat, la reserva ovàrica, la qualitat seminal, els antecedents ginecològics, els tractaments previs i el projecte familiar de cada pacient determinen quina és l’opció més adequada.
Entre les principals tècniques es troben la inseminació artificial, la fecundació in vitro, la ovodonación, la preservació de la fertilitat i el mètode ROPA. Cadascuna respon a situacions clíniques diferents i no ha d’entendre’s com un recorregut obligatori, sinó com una indicació mèdica personalitzada.
És el tractament de reproducció assistida menys invasiu i sol indicar-se quan els problemes de fertilitat són lleus. Consisteix a introduir una mostra de semen preparada en laboratori directament en l’úter de la dona, coincidint amb el seu període fèrtil. Està indicada en dones amb bona reserva ovàrica, alteracions lleus de l’ovulació o factor cervical, així com en parelles en les quals el semen de l’home presenta alteracions lleus o moderades. També pot ser una opció per a dones sense parella masculina que desitgen ser mares amb semen de donant.
L’edat és un factor determinant en els seus resultats. IVI recomana realitzar aquest tractament preferentment abans dels 35 anys per a maximitzar les probabilitats d’èxit. En la clínica, la taxa acumulada després de tres cicles és del 46,2% amb semen de parella i del 53,8% amb semen de donant.
És un dels tractaments més resolutius quan la infertilitat respon a causes de major complexitat. A diferència de la inseminació artificial, en la FIV els òvuls s’extreuen i es fecunden en laboratori. Posteriorment, l’embrió amb major potencial d’implantació es transfereix a l’úter.
Aquesta tècnica està indicada en casos d’obstrucció de trompes, problemes greus d’ovulació, endometriosi, factor masculí sever, fallades prèvies d’inseminació artificial o quan és necessari realitzar un estudi genètic preimplantacional.
IVI aconsegueix una taxa acumulada d’èxit del 97% després de tres cicles de fecundació in vitro amb òvuls propis, amb xifres fins a un 25% superiors a la mitjana nacional segons la Societat Espanyola de Fertilitat.
És una de les tècniques amb majors probabilitats d’èxit dins de la reproducció assistida. Està indicada quan la dona no pot utilitzar els seus propis òvuls per baixa reserva ovàrica, fallada ovàrica, edat reproductiva avançada o cicles previs de fecundació in vitro sense èxit.
Assenyala que el seu avantatge principal és que les probabilitats d’embaràs no depenen de l’edat de la receptora, sinó de la qualitat dels òvuls donats. Per això, pot oferir una alternativa eficaç en casos en els quals la FIV amb òvuls propis ja no presenta bones expectatives.
En IVI, la taxa acumulada d’embaràs en ovodonación aconsegueix el 99% després de tres intents, amb un 83% de probabilitats d’embaràs en el primer cicle. Permet conservar òvuls per a utilitzar-los en el futur. Aquesta tècnica, també coneguda com a vitrificació ovocitaria, consisteix a congelar els òvuls mitjançant un procediment ultraràpid que manté les seves característiques biològiques.
Està especialment indicada en dones que desitgen posposar la maternitat, preferentment abans dels 35 anys, i en pacients que se sotmetran a tractaments mèdics que poden comprometre la seva fertilitat, com determinats tractaments oncològics o cirurgies ginecològiques.
La clau d’aquesta tècnica, explica, és que els òvuls conserven l’edat biològica que tenien en el moment de la congelació. Per això, preservar la fertilitat a edats més primerenques pot millorar les opcions reproductives futures.
Sigles de Recepció d’Òvuls de la Parella és una tècnica de reproducció assistida dirigida a parelles de dones. Permet que una d’elles aporti els òvuls i l’altra gesti l’embrió, de manera que ambdues participen activament en el procés de maternitat. Aquest tractament combina una fecundació in vitro amb semen de donant i la transferència de l’embrió a l’úter de la dona gestant. La indicació depèn de l’edat, la reserva ovàrica i la salut reproductiva de totes dues dones, per la qual cosa requereix una valoració mèdica personalitzada.
Segons IVI, el diagnòstic individualitzat és el punt de partida de qualsevol tractament de reproducció assistida. No totes les pacients necessiten la tècnica més complexa, ni tots els casos poden resoldre’s amb l’opció menys invasiva. Triar correctament des de l’inici permet augmentar les probabilitats d’èxit i evitar processos innecessàriament llargs.
IVI va apuntar que aborda cada cas de forma personalitzada i planteja la decisió de tractament de manera compartida amb els pacients. A més, la clínica compta amb una Unitat de Suport Emocional en tots els seus centres, orientada a acompanyar emocionalment a les pacients durant el procés i ajudar a gestionar l’ansietat, la incertesa i l’estrès associats als tractaments de fertilitat.
“La infertilitat afecta a milions de persones a tot el món, però l’evolució de la medicina reproductiva permet avui oferir respostes adaptades a una àmplia varietat de situacions”. La clau, segons IVI, està a no retardar la consulta especialitzada i a triar des del principi el tractament més adequat per a cada cas.