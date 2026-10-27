thePower s’incorpora a CEOE com un soci clau per a accelerar l’adopció de la IA en les empreses

thePower, grup educatiu espanyol, s’ha incorporat a la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) amb el propòsit de ser una empresa associada clau per a accelerar l’adopció de la Intel·ligència Artificial (IA) en les empreses espanyoles.
thePower va informar que ha crescut en els últims anys de manera orgànica i constant, gràcies a una alta capacitat d’anticipació a les últimes tendències i una cultura centrada en la innovació i a millorar constantment la proposta de valor. Com a resultat, va indicar que s’ha convertit en un grup educatiu amb oferta àmplia i de qualitat per a respondre a les necessitats formatives de les empreses, completada amb una oferta líder de solucions d’ocupabilitat i capacitació de professionals.
Va assenyalar que destaca en el disseny de programes a mesura que acompanyen a les empreses en la implantació de la intel·ligència artificial, en facilitar l’adopció de la IA a tots els professionals de les companyies, inclosa l’alta direcció d’aquestes. Tant des de la perspectiva de la productivitat personal com en la transformació profunda del seu negoci i la seva manera de relacionar-se amb els seus clients, combinant formació presencial amb models educatius asíncrons en la seva plataforma d’aprenentatge.
El mètode formatiu propi de thePower en IA ja ha estat provat amb èxit en moltes de les principals companyies del país. El grup treballa actualment amb les principals consultores i empreses lideris en diferents sectors, a les quals ajuda a resoldre reptes de negoci, lideratge, finances i, de forma destacada, a l’adopció d’Intel·ligència Artificial en els seus equips, acompanyats per un equip propi de thePower dedicat en exclusiva a aquests projectes.
Aquest mètode formatiu empra la resolució de casos d’ús reals del client com a eina clau per a accelerar l’adopció de la IA i tenir un impacte real en la forma en la qual els equips operen sota el nou escenari.
La companyia complementa la seva oferta líder en formació en IA per a les empreses amb la plataforma d’aprenentatge (LMS) més avançada en el mercat espanyol en l’actualitat, desenvolupada íntegrament pel grup i llançada recentment, que fomenta l’aprenentatge actiu a través de les metodologies més actuals, tant per als continguts habituals de thePower com per als projectes de formació a mesura que la companyia desenvolupa per als seus clients. Aquesta plataforma compleix els criteris d’accessibilitat i ciberseguretat exigits per les grans empreses i entitats públiques, i s’enfoca a promoure l’aprenentatge actiu.
L’acord d’adhesió ha estat formalitzat per Borja Echegaray, cap de l’Àrea d’Empreses de CEOE, i Isa Cano, Managing Partner de B2B, B2G i FP de thePower. Borja Echagaray ha afirmat que “la implantació correcta de la Intel·ligència Artificial en les empreses espanyoles és clau, així com tots els aspectes relacionats amb la formació i capacitació dels seus professionals. Per això, considerem que la incorporació de thePower com a empresa associada és molt important per a CEOE”
Isa Cano ha declarat que “amb la seva incorporació com a soci de la CEOE, thePower cerca mantenir l’alt ritme de creixement del nostre negoci B2B, que s’ha consolidat com un líder en l’oferta de solucions de formació i capacitació de directius i professionals, així com d’ocupabilitat. I enfortir el nostre lideratge en programes a mesura que acompanyen a les empreses en la implantació de la Intel·ligència Artificial, amb un mètode formatiu, que ja ha estat provat amb èxit en moltes de les principals empreses espanyoles, i que combina la formació presencial en IA amb models educatius asíncrons en la plataforma d’aprenentatge més avançada en el mercat espanyol”.