Telefónica ven el seu negoci a Mèxic per 390 milions d’euros

Telefónica ha fet un nou pas en la seva sortida d’Hispanoamèrica amb la venda del seu negoci a Mèxic per 389 milions d’euros, segons ha informat la companyia a la CNMV.
Telefónica ha aconseguit un acord per a la venda a Melissa Acquisition, un consorci liderat per OXIO i Newfoundland Capital Management, de la totalitat de les accions que té en Pegàs PCS i Cel·lular de Telefonia, que engloben Telefónica Mèxic, representatives, directa i indirectament, del 100% del capital de totes dues societats.
“Aquesta operació s’emmarca dins de la política de gestió de cartera d’actius del Grup Telefónica, i està alineada amb la seva estratègia de sortida d’Hispanoamèrica”, assenyala la cotitzada espanyola en el seu comunicat a la CNMV.
Es tracta d’una operació que reforça el replegament geogràfic del grup i consolida el gir estratègic impulsat pel seu president, Marc Murtra. La transacció queda pendent de les autoritzacions reguladores habituals, si bé no es preveu obstacles significatius en matèria de competència, atès que el comprador no té una posició predominant en el mercat mexicà.
Amb aquesta operació, Telefònica suma set desinversions tancades o acordades sota la presidència de Murtra des de la seva arribada al grup fa una mica més d’un any, després de les vendes executades a l’Argentina, el Perú, l’Equador, l’Uruguai, Xile i Colòmbia. Totes elles s’emmarquen en el pla estratègic amb el qual la companyia busca simplificar el seu perímetre, aportar major predictibilitat al negoci, reforçar el balanç i concentrar recursos i capital en els mercats considerats clau: Espanya, Alemanya, el Brasil i el Regne Unit.
REPLEGAMENT ORDENAT
La venda de la filial mexicana suposa una nova fita en el procés de sortida de Telefónica de Hispam. Després d’aquesta operació, Veneçuela queda com l’únic mercat de la regió on el grup manté presència.
El president va recordar en l’última presentació de resultats, que la voluntat de la companyia és culminar la sortida de tota la posició a Hispanoamèrica, encara que sempre amb una execució disciplinada.
El procés de sortida d’Hispanoamèrica s’ha intensificat des de començaments de 2025. La primera gran desinversió es va produir el mes de febrer a l’Argentina, quan el Grup va vendre la seva filial a Telecom Argentina, controlada majoritàriament pel grup Clarí. L’operació es va signar i es va tancar de manera simultània per un import aproximat de 1.190 milions d’euros.
A l’abril de 2025 es va anunciar la venda de Telefónica del Perú a Integra Tech International, una signatura especialitzada en la reestructuració de companyies. La transacció es va articular mitjançant un preu simbòlic de 900.000 euros més un deute assumit de Telefónica del Perú per un valor de 1.240 milions d’euros.
A Colòmbia, el grup va acordar al març de 2025 la venda de la seva participació majoritària a Colòmbia Telecomunicacions (Movistar Colòmbia) a Millicom. El tancament definitiu es va produir al febrer de 2026, una vegada obtingudes les autoritzacions necessàries, amb un preu efectiu de 182 milions d’euros més 1.550 milions d’euros de deute financer net.
La desinversió a l’Uruguai es va anunciar al maig de 2025 i es va tancar a l’octubre del mateix any, també amb Millicom com a comprador. El preu va ascendir a uns 389 milions d’euros.
A l’Equador, Telefónica va comunicar al juny de 2025 l’acord per a la venda de la seva filial a també a *Millicom, una operació que es va tancar a l’octubre per un import aproximat de 329 milions d’euros.
La sortida de Xile es va anunciar al febrer de 2026 mitjançant la venda de la filial xilena a un consorci integrat per Millicom i la francesa NJJ Hòlding, vehicle inversor de l’empresari Xavier Niel. L’operació contempla un import total de fins a 1.156 milions d’euros, incloent-hi un preu basi i pagaments variables condicionats al compliment de determinades fites financeres i de mercat.
La companyia ja va escometre la sortida de les seves posicions a Centreamèrica en 2019. En aquest any va vendre Guatemala i El Salvador a Amèrica Mòbil per 570 milions d’euros, Nicaragua per 390 milions d’euros i Panamà per 536 milions d’euros, totes elles a Millicom. Posteriorment, al juliol de 2020, va aconseguir un acord per a la venda de Costa Rica a Liberty Latin America per 425 milions d’euros, una operació que es va tancar definitivament a l’agost de 2021.
L’accelerat procés de desinversió de Telefónica en Hispam posa de manifest una execució disciplinada del pla estratègic sota la presidència de Marc Murtra. La companyia ha prioritzat vendes que milloren la visibilitat financera, redueixen l’exposició a mercats més volàtils des del punt de vista regulador i macroeconòmic i alliberen recursos per a reforçar el seu posicionament a Europa i el Brasil.
L’estratègia busca transformar a Telefónica en una companyia més àgil, més predictible i financerament més sòlida, amb major capacitat d’inversió i una ambició clarament europea.