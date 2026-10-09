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Technogym i GOfit converteixen el moviment en solidaritat per donar suport a la salut mental
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Servimedia
09/10/2026 19:12

Technogym i GOfit han recaptat 5.000 euros per donar suport a la salut mental amb la iniciativa «Dona la teva energia», celebrada els dies 6 i 7 d’octubre a Madrid, en què centenars de persones van participar en activitats d’exercici físic. Els fons es lliuraran a la Fundación Ámbitos, una entitat dedicada a l’acompanyament de persones en situació de vulnerabilitat.

L’acció va portar a la plaça de Castilla i a Príncipe Pío un autobús adaptat com a espai de benestar, on els participants van poder fer un circuit que començava amb una avaluació de la composició corporal, la força i l’equilibri per determinar-ne l’edat de benestar (Wellness Age). Després, van fer entre cinc i quinze minuts d’exercici en bicicletes connectades.

L’activitat física dels participants es va comptabilitzar mitjançant MOVEs, la unitat que utilitza Technogym per mesurar l’energia generada a través del moviment. Durant les dues jornades es van acumular més de 12.000 MOVEs, que es van traduir en una donació conjunta de 5.000 euros per part de Technogym i GOfit.

La Fundación Ámbitos, que col·labora amb GOfit Piscinas San Miguel, destinarà els fons a continuar la seva tasca d’acompanyament a persones en situació de vulnerabilitat. La iniciativa s’emmarca en les accions d’impacte social que GOfit desenvolupa a les comunitats on és present.

A més, els participants van poder bescanviar els MOVEs acumulats per obsequis de Technogym i GOfit o per abonaments i experiències als centres esportius de la companyia. Segons un comunicat, la iniciativa ha volgut vincular la pràctica d’activitat física amb el benestar i la participació en accions solidàries.

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