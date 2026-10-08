El secret de Marta Bustos per a la supervivència de la parella: Mai no s’ha de perdre la curiositat ni les ganes

La passió inicial d’una parella, aquella efervescència dels primers mesos, és sovint un record dolç que, amb el temps, sembla esvair-se. Totes hem sentit que la rutina pot ser l’enemic silenciós que amenaça la connexió més profunda. Però, què passa si et dic que el veritable
La psicòloga Marta Bustos, una veu a qui ens encanta escoltar, ha posat el dit a la llaga amb una revelació que pot canviar el rumb de la teva història d’amor per sempre. No és qüestió de grans gestos o escapades exòtiques (tot i que sempre ajuden, clar!). El seu
El secret de Marta Bustos: deixar-nos espai per ser
I com ho aconseguim? La
@lavre.vida
CÓMO VOLVER A ILUSIONAR A TU PAREJA #inteligenciaemocional #crecimientopersonal #relaciones #desapego #amor♬ The Beginning（Missing Pieces） – Fmoel
Sembla dràstic, oi? (Nosaltres també vam al·lucinar amb la claredat de la proposta). Però no es tracta d’allunyament, sinó d’una estratègia intel·ligent per mantenir viva la flama de l’interès i el desig. La dependència excessiva, aquesta necessitat de saber-ho tot de l’altre, és un autèntic
Pensa-hi bé, rebobinem: recordes com eren els inicis? Quan estaves coneixent aquella persona, cadascú tenia la seva vida, les seves rutines, els seus propis plans i les seves passions. No calia saber a cada moment què feia l’altre, ni analitzar cada petita interacció com si fos un enigma. Precisament aquesta distància, aquest marge per a la vida pròpia, era el que generava una expectativa palpable, una il·lusió vibrant per tornar-vos a veure, per explicar-vos les noves experiències i per compartir els moments viscuts per separat.
Aquesta dinàmica inicial és la que alimenta la
El
Deixem de donar-li espai a l’altre perquè sigui una persona independent, amb la seva pròpia vida (i això és
La il·lusió en una relació no s’esvaeix per l’estabilitat, sinó per la necessitat de controlar-ho tot. El veritable secret és seguir escollint compartir, no obligar-se a estar sempre a prop.
Marta Bustos ens convida a reflexionar amb preguntes incisives: ¿on queda l’espai per a descobrir la teva parella si ja ho saps tot? ¿On és el lloc per enyorar-la si la tens constantment a prop o sota vigilància (conscient o inconscient)? La És un Aquesta visió trenca amb la idea romàntica, sovint irreal i insostenible, que la fusió total és la meta ideal d’una parella. En un món on la
Més enllà de la fusió: la salut de la individualitat
És un
Aquesta visió trenca amb la idea romàntica, sovint irreal i insostenible, que la fusió total és la meta ideal d’una parella. En un món on la
No es tracta només d’evitar conflictes, sinó de cultivar activament la frescor i la vitalitat que van encendre la flama inicial. Permetre que l’altre tingui un món propi, històries pròpies i passions individuals, és oferir-li la llibertat de ser i, alhora, la millor manera de continuar tenint
Si sents que la vostra relació ha perdut una mica d’espurna, que la curiositat s’ha afeblit o que simplement us heu instal·lat en una zona de confort massa… còmoda, el missatge de Marta Bustos és una És hora de repensar com estem construint les nostres relacions, donant espai per a la individualitat i alimentant la curiositat de manera conscient. Al cap i a la fi, qui no vol seguir descobrint cada dia la persona que té al costat?
És hora de repensar com estem construint les nostres relacions, donant espai per a la individualitat i alimentant la curiositat de manera conscient. Al cap i a la fi, qui no vol seguir descobrint cada dia la persona que té al costat?