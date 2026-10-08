Viure bé
El secret de Marta Bustos per a la supervivència de la parella: Mai no s’ha de perdre la curiositat ni les ganes
Yolanda Martí Climent
08/10/2026 07:00

La passió inicial d’una parella, aquella efervescència dels primers mesos, és sovint un record dolç que, amb el temps, sembla esvair-se. Totes hem sentit que la rutina pot ser l’enemic silenciós que amenaça la connexió més profunda. Però, què passa si et dic que el veritable error no és la monotonia, sinó una cosa que fem sense adonar-nos-en, amb la millor de les intencions?

La psicòloga Marta Bustos, una veu a qui ens encanta escoltar, ha posat el dit a la llaga amb una revelació que pot canviar el rumb de la teva història d’amor per sempre. No és qüestió de grans gestos o escapades exòtiques (tot i que sempre ajuden, clar!). El seu secret per a la supervivència de la parella és sorprenentment simple, però profundament contraintuïtiu: mai no s’ha de perdre la curiositat ni les ganes.

El secret de Marta Bustos: deixar-nos espai per ser

I com ho aconseguim? La solució, segons Bustos, rau en un concepte que moltes oblidem amb el pas del temps: la independència individual dins de la relació. La seva frase és clara i directa, gairebé un mantra per a la convivència sana: «Mai no em cansaré de dir com és d’important deixar la teva parella en pau».

@lavre.vida

CÓMO VOLVER A ILUSIONAR A TU PAREJA #inteligenciaemocional #crecimientopersonal #relaciones #desapego #amor

♬ The Beginning（Missing Pieces） – Fmoel

Sembla dràstic, oi? (Nosaltres també vam al·lucinar amb la claredat de la proposta). Però no es tracta d’allunyament, sinó d’una estratègia intel·ligent per mantenir viva la flama de l’interès i el desig. La dependència excessiva, aquesta necessitat de saber-ho tot de l’altre, és un autèntic verí lent que pot destruir la màgia sense que ni tan sols ens n’adonem. És un error comú confondre proximitat amb fusió total.

Pensa-hi bé, rebobinem: recordes com eren els inicis? Quan estaves coneixent aquella persona, cadascú tenia la seva vida, les seves rutines, els seus propis plans i les seves passions. No calia saber a cada moment què feia l’altre, ni analitzar cada petita interacció com si fos un enigma. Precisament aquesta distància, aquest marge per a la vida pròpia, era el que generava una expectativa palpable, una il·lusió vibrant per tornar-vos a veure, per explicar-vos les noves experiències i per compartir els moments viscuts per separat.

Aquesta dinàmica inicial és la que alimenta la curiositat genuïna: descobrir aspectes desconeguts de l’altre, sorprendre’s amb les seves decisions o les seves històries, enyorar-se una mica i retrobar-se amb ganes renovades de compartir el que s’ha viscut. Són aquests elements els que mantenen la màgia i el desig intactes, perquè sempre hi ha un racó per explorar, una nova capa de la persona per descobrir. L’altre es converteix en un món inesgotable d’experiències.

El problemacanviatrampa subtil que ens porta a reduir progressivament l’espai individual de cadascun, fins a gairebé aniquilar-lo.

Deixem de donar-li espai a l’altre perquè sigui una persona independent, amb la seva pròpia vida (i això és fatal per al desig i la longevitat del vincle). L’expectativa de saber-ho tot, de compartir-ho tot, ofega la possibilitat de l’enyorança, de la sorpresa i, en última instància, de la curiositat que ens va unir.

La il·lusió en una relació no s’esvaeix per l’estabilitat, sinó per la necessitat de controlar-ho tot. El veritable secret és seguir escollint compartir, no obligar-se a estar sempre a prop.

Marta Bustos ens convida a reflexionar amb preguntes incisives: ¿on queda l’espai per a descobrir la teva parella si ja ho saps tot? ¿On és el lloc per enyorar-la si la tens constantment a prop o sota vigilància (conscient o inconscient)? La il·lusió no desapareix quan una relació es torna estable, ho assegura la psicòloga. El canvi es produeix quan comencem a actuar des de la necessitat de tenir-la sempre a prop, una dinàmica que ens priva d’autonomia personal a tots dos i que, a la llarga, genera desgast

És un error comú

Més enllà de la fusió: la salut de la individualitat

Aquesta visió trenca amb la idea romàntica, sovint irreal i insostenible, que la fusió total és la meta ideal d’una parella. En un món on la sobreexposició i la informació constantimprescindible

secrets ocults darrere de moltes ruptures, un factor que massa sovint passem per alt.

No es tracta només d’evitar conflictes, sinó de cultivar activament la frescor i la vitalitat que van encendre la flama inicial. Permetre que l’altre tingui un món propi, històries pròpies i passions individuals, és oferir-li la llibertat de ser i, alhora, la millor manera de continuar tenint coses noves per descobrir i compartir, enriquint la vida de tots dos.

Si sents que la vostra relació ha perdut una mica d’espurna, que la curiositat s’ha afeblit o que simplement us heu instal·lat en una zona de confort massa… còmoda, el missatge de Marta Bustos és una alerta crucial. No esperis que la necessitat de l’altre es converteixi en una obligació asfixiant que apaga el desig. El moment d’actuar per recuperar aquesta dinàmica que va fer que us enamoréssiu és ara mateix

És hora de repensar com estem construint les nostres relacions, donant espai per a la individualitat i alimentant la curiositat de manera conscient. Al cap i a la fi, qui no vol seguir descobrint cada dia la persona que té al costat?

Longevitat Psicòleg

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